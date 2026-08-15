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Γιάννης Κωνσταντέλιας: Η τεράστια πρόταση της Ντόρτμουντ στον ΠΑΟΚ, σύμφωνα με την BILD

Η γερμανική BILD αποκαλύπτει το ποσό που φέρεται να είναι διατεθειμένη να προσφέρει η Μπορούσια Ντόρτμουντ στον ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Γιάννη Κωνσταντέλια.

Γιάννης Κωνσταντέλιας: Η τεράστια πρόταση της Ντόρτμουντ στον ΠΑΟΚ, σύμφωνα με την BILD
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Το όνομα του «Ντέλια» παραμένει στο προσκήνιο για τον «Δικέφαλο του Βορρά», καθώς ο Έλληνας μεσοεπιθετικός εξακολουθεί να βρίσκεται στο στόχαστρο κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων.

Ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ έχει συνδεθεί το τελευταίο διάστημα με ομάδες όπως η Τσέλσι, η Γιουβέντους, η Μπορούσια Ντόρτμουντ κι η Γαλατάσαραϊ, με τους Βεστφαλούς, ωστόσο, να εμφανίζονται ως εκείνοι που έχουν προχωρήσει περισσότερο την υπόθεση.

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει η γερμανική BILD, η οποία σε δημοσίευμά της αναφέρει πως η Ντόρτμουντ είναι διατεθειμένη να προσφέρει ένα ποσό κοντά στα 25,5 εκατ. ευρώ στον ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Κωνσταντέλια, ενώ στον ίδιο τον ποδοσφαιριστή φέρεται να προσφέρει ετήσιες απολαβές ύψους 3 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, έχουν ήδη υπάρξει επαφές μεταξύ της γερμανικής ομάδας και της πλευράς του παίκτη, με στόχο να πειστεί ο Κωνσταντέλιας να μετακομίσει στη Γερμανία και να γίνει συμπαίκτης με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η BILD:

«Ο Έλληνας αγωνίζεται ως επιτελικός μέσος στο κέντρο και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως αριστερός εξτρέμ. Θα αποτελούσε μια καλή προσθήκη στον συμπατριώτη του και παίκτη της BVB, Κωνσταντίνο Καρέτσα. Μεταξύ του συλλόγου και του παίκτη φέρεται να υπάρχει ήδη επαφή. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η πιθανή μεταγραφή ανέρχεται στα 25,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ γίνεται λόγος για ετήσιες απολαβές ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ».

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