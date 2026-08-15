Ανάλυση Εμπαγέ Εντιαγέ: Αμφιλεγόμενη προσθήκη που… όμως έχει λογική

Στο άκουσμα του ονόματος του Εμπαγέ Εντιαγέ, ήταν αρκετοί αυτοί που απόρησαν πως ο Ολυμπιακός πήγε σε μια τέτοια επιλογή. Ωστόσο, όπως θα δούμε και παρακάτω, οι λόγοι είναι πολύ συγκεκριμένοι.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας και το επιτελείο του, ήθελαν έναν παίκτη στο «4»-«5» με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, αμυντικό φίλτρο και αθλητικότητα. Όμως, υπάρχει και ένα «αλλά» που θα αναλύσουμε και παρακάτω. Ποιο είναι αυτό; Το κατά πόσο… κολλάει το fit του στο «ερυθρόλευκο» ρόστερ.

Ο Εμπαγέ Εντιαγέ είναι ένας role player. Δηλαδή ένας παίκτης με πολύ συγκεκριμένο ρόλο και συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στο παιχνίδι του. Ξεχωρίζει για την αθλητικότητα του, αφού διαθέτει ένα πολύ μεγάλο άνοιγμα χειριών (220cm) και σε συνδυασμό με τα πολύ γρήγορα πόδια του, παρέχει ένα πλούσιο αμυντικό πακέτο.

Το επιθετικά στοιχεία του Εντιαγέ

Ο Εντιαγέ επιθετικά είναι παίκτης με πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Το παιχνίδι του βασίζεται στην αθλητικότητα, αφού πρόκειται για έναν αρκετά καλό finisher κοντά στο καλάθι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το 71% που έχει σε τελειώματα από τη ρακέτα. Εδώ, θα πρέπει να τονίσουμε πως αυτές οι καταστάσεις δεν προέρχονται από φάσεις 1v1, αλλά είτε με alley-oop κάρφωμα, είτε με «απλό» τελείωμα στο καλάθι.

Αυτό που θα πρέπει να τονίσουμε, είναι πως ο Εντιαγέ δεν έχει καλό σουτ και για να ακριβολογούμε, είναι από τους παίκτες που θα τους αφήσει προκλητικά η άμυνα να εκτελέσουν, είτε βάλουν το σουτ, είτε όχι. Δεν έχει προσωπική φάση, ούτε καλή ντρίπλα και το παιχνίδι του επιθετικά βασίζεται στο off ball.

Είναι αρκετά έξυπνος σε αυτό το κομμάτι, αφού γνωρίζει πως πρέπει να κινείται μακρυά από τη μπάλα. Στοιχείο που σίγουρα αρέσει πολύ στον Ολυμπιακό και στον coach Μπαρτζώκα.

Defender stopper και weak side defender

Τα στοιχεία που τον κάνουν να ξεχωρίσει η άμυνα. Αμυντικά, συγκαταλέγεται στους top10 καλύτερους στην Ευρωλίγκα, αφού διαθέτει ένα μοναδικό πακέτο. Βλέπει τον κόσμο από τα 204 εκατοστά, ωστόσο αυτό που του δίνει τεράστιο πλεονέκτημα είναι το άνοιγμα χεριών του στα 220εκ. και σε συνδυασμό με το εξαιρετικό του footwork, είναι ένα τρομερό αμυντικό εργαλείο.

Μπορεί με ευκολία να μαρκάρει από το «1» μέχρι το «5», αφού -όπως είπαμε- διαθέτει πολύ γρήγορα πόδια και είναι δυνατός. Το αμυντικό του iq είναι σε υψηλό επίπεδο. Ξέρει να καλύπτει τις γραμμές πάσας και σε συνδυασμό με τα μακρυά του χέρια, να δίνει στην ομάδα του κλεψίματα (1.1 μέτρησε πέρυσι).

Το δυνατό του σημείο και αυτό που τον κάνει ξεχωριστό, είναι η ικανότητα του από τη weak side, δηλαδή από την αδύναμη πλευρά. Τα περισσότερα κοψίματα του (1.3 μπλοκ ανά αγώνα), προέρχονται από τη weak. Άρα με επιθετικές άμυνες ή σε καταστάσεις pick and roll, μπορεί να διαχειριστεί τη δεύτερη ζώνη άμυνας, κλείνοντας χώρους.

Φυσικά είναι εξαιρετικός στο κομμάτι των ριμπάουντ, όχι μόνο για την αποτελεσματικότητα του (3.9 μέσο όρο), αλλά γιατί κάνει εξαιρετικά box-outs.

Το εντυπωσιακό για έναν παίκτη που το δυνατό του όπλο είναι η άμυνα, σε συνδυασμό με την υψηλή ένταση που παίζει, είναι τα φάουλ. Ο Εντιαγέ έχει πολύ χαμηλό συντελεστή στα φάουλ. Πέρυσι, σε 32 αγώνες στην Ευρωλίγκα, είχε μέσο όρο μόλις 2.16 φάουλ. Είναι δεδομένο πως θα τον δούμε να κάνει σε κάποιους αγώνες γρήγορα φάουλ, λόγω της έντασης που έχει σε κάθε παιχνίδι, αλλά η γενικότερη εικόνα, δείχνει έναν παίκτη που μπορεί να ελέγξει αυτόν τον παράγοντα.

Το μεγάλο «αλλά»

Ο Ολυμπιακός πήρε την απόφαση να κινηθεί για τον Εντιαγέ, έχοντας στο μυαλό του κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Όμως, εδώ θα πρέπει να τονίσουμε τα ερωτηματικά που προξενεί η επιλογή, όσον αφορά το fit. Δηλαδή κατά πόσο ταιριάζει ο Εντιαγέ στον Ολυμπιακό.

Είναι ξεκάθαρο, πως με την πρώτη… ματιά, ο Εντιαγέ υπολογίζεται σε έναν ρόλο που είχε πέρυσι ο Νιλικίνα. Δηλαδή αμυντικογενή και φυσικά όταν όλοι οι παίκτες είναι υγιής, δύσκολα θα βρίσκει πολύ χρόνο.

Η επιλογή του Σενεγαλέζου έχει λογική. Καθώς διαθέτει εξαιρετικά αμυντικά στοιχεία. Όμως αυτό που προβληματίζει, είναι κατά πόσο μπορεί το spacing του Ολυμπιακού να κινηθεί σε υψηλά επίπεδα, με τον Εντιέ χωρίς ένα stretch 5άρι, σε συνδυασμό με έναν άσσο που το σουτ δεν είναι στα χαρακτηριστικά του (ΜακΙντάιρ, Τζόζεφ, Ουόκαπ - αν φυσικά παραμείνει).

Ακόμη και με τον Μοντέρο στον άσσο, όπου είναι ένας παίκτης που χρειάζεται χώρο, η αντίπαλη άμυνα θα μπορέσει να προσαρμοστεί καλύτερα πάνω του, αν στην πεντάδα υπάρχει ο Εντιαγέ. Δηλαδή, η άμυνα θα μπορέσει με μεγαλύτερη ευκολία να στείλει δεύτερο παίκτη πάνω στον Δομινικανό του Ολυμπιακού, χωρίς να «φοβάται» την απειλή του Εντιαγέ.

Συμπερασματικά, η επιλογή του Εντιαγέ είναι λογική αν ο Ολυμπιακός πάει σε διαδικασία να αποκτήσει ακόμη έναν παίκτη στο «3»-«4» ή το ανάποδο, που θα μπορέσει να του δώσει καθαρές επιθετικές λύσεις. Ακόμα, θα «βλέπαμε» περισσότερο την επιλογή Εντιαγέ, αν ο Χολ αποχωρούσε από τον Ολυμπιακό, με τον Σενεγαλέζο να είναι ο τρίτος ψηλός των Πειραιωτών, που θα μπορούσε να «ακουμπάει» με ευκολία και στο «4».

Πάντως, ενόψει και ελληνικού πρωταθλήματος, ο Εντιαγέ είναι μια πολύ χρήσιμη περίπτωση παίκτη, καθώς «γλιτώνει» από τον Ολυμπιακό μια επιπλέον θέση, αφού μπορεί να αγωνιστεί και στο «4» και στο «5».