Ευρωπαϊκό κολύμβησης: Πρώτος στα 100μ ύπτιο ο Χρήστου, στα ημιτελικά Δαμασιώτη και Γιουρτζίδης

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε ο Απόστολος Χρήστου την προσπάθειά του στα 100μ. ύπτιο στη διοργάνωση που διεξάγεται στο Παρίσι.

Ο κάτοχος του τίτλου από το 2024 σημείωσε την κορυφαία επίδοση των προκριματικών με 52.73 κι έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις του, με στόχο να διεκδικήσει το έκτο διαδοχικό μετάλλιό του στο συγκεκριμένο αγώνισμα.

Οι ημιτελικοί είναι προγραμματισμένοι για τις 21:18 κι ο «ασημένιος» Ολυμπιονίκης αναμένεται να διεκδικήσει την πρόκριση στον αυριανό τελικό, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 16 Αυγούστου.

Αντίθετα, ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης, που είχε κατακτήσει τη δεύτερη θέση πριν από δύο χρόνια στο Βελιγράδι, δεν κατάφερε να προκριθεί, καθώς τερμάτισε στην 21η θέση με 54.17.

Αξίζει να σημειωθεί πως δεν αγωνίστηκε ο νικητής των 200μ. ύπτιο, Χούμπερτ Κος, ο οποίος το απόγευμα συμμετέχει στον τελικό των 200μ. πεταλούδα και παράλληλα αγωνίζεται και στα 200μ. μικτή. Εκτός ημιτελικών έμειναν επίσης ο νικητής των 50μ., ο Τσέχος Μίροσλαβ Κνέντλα, αλλά κι ο δύο φορές πρωταθλητής Ευρώπης, Κλιμέντ Κολεσνίκοφ.

Ο τελευταίος έμεινε εκτός λόγω του εσωτερικού ανταγωνισμού, καθώς τερμάτισε τρίτος μεταξύ των Ρώσων αθλητών, πίσω από τον Πάβελ Σαμουσένκο και τον Γκέοργκι Ιάκοβλεφ, και αποκλείστηκε από τα ημιτελικά, παρότι κατέλαβε την έκτη θέση στη γενική κατάταξη.

Στα ημιτελικά η Δαμασιώτη

Η Γεωργία Δαμασιώτη δεν χρειάστηκε να πιεστεί ιδιαίτερα στα προκριματικά των 200μ. πεταλούδα, εξασφαλίζοντας την παρουσία της στους απογευματινούς ημιτελικούς, οι οποίοι θα διεξαχθούν στις 20:52.

Η 23χρονη κολυμβήτρια του Παλαιού Φαλήρου τερμάτισε τέταρτη στη σειρά της με 2:11.92 και κατέλαβε τη 10η θέση στο σύνολο, χωρίς να πλησιάσει το ατομικό της ρεκόρ, που είναι 2:08.39 από πέρυσι.

Κορυφαία των προκριματικών ήταν η κάτοχος του τίτλου, Έλενα Ρόζενταλ Μπαχ από τη Δανία, με 2:08.42.

Στα ημιτελικά κι ο Γιουρτζίδης

Την πρόκριση στα ημιτελικά των 200μ. μικτή ατομική εξασφάλισε και ο Δανιήλ Γιουρτζίδης. Ο 24χρονος αθλητής κατετάγη 19ος με 2:00.12, όμως πέρασε ως 16ος, καθώς πιο ψηλά στη γενική κατάταξη βρίσκονταν τέσσερις Βρετανοί και τρεις Ρώσοι.

Ελάχιστα πιο πίσω, ο Ιάσων Ρούτουλας έκανε ατομικό ρεκόρ με 2:00.28 και κατετάγη 21ος, ενώ ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος βελτίωσε επίσης την επίδοσή του και πήρε την 27η θέση με 2:01.92.

Αντίθετα, ο Απόστολος Παπαστάμος έμεινε στην 38η θέση με 2:03.74, σχεδόν πέντε δευτερόλεπτα μακριά από το φετινό ατομικό του ρεκόρ, το οποίο είναι 1:58.89. Ταχύτερος των προκριματικών ήταν ο Βρετανός Ντάνκαν Σκοτ με 1:57.51, ενώ οι ημιτελικοί θα διεξαχθούν στις 21:02.

Ο Στέργιος Μπίλας δεν κατάφερε να προκριθεί στα ημιτελικά των 50μ. ελεύθερο, καθώς περιορίστηκε στην 24η θέση με 22.21, ενώ η 16άδα «έκλεισε» στο 22.07, επίδοση που ήταν μέσα στις δυνατότητες του Έλληνα πρωταθλητή.

Στα 50μ. πρόσθιο γυναικών, η Μάνια Τασάκου κατετάγη 30ή με 31.87 και ολοκλήρωσε τις ατομικές της κούρσες στην παρθενική μεγάλη διοργάνωση της καριέρας της, έχοντας μπροστά της και τη συμμετοχή στη μικτή σκυταλοδρομία της Κυριακής.

Τέλος, η ελληνική ομάδα 4Χ200μ. ελεύθερο mixed, αποτελούμενη από τους Κωνσταντίνο Εγγλεζάκη, Κωνσταντίνο Στάμου, Νικόλ Παυλοπούλου και Αρτέμιδα Βασιλάκη, κατετάγη 9η μεταξύ 11 χωρών με 7:45.17.

Η επίδοση αυτή, πάντως, θα καταγραφεί ως πανελλήνιο ρεκόρ, καθώς επρόκειτο για την πρώτη συμμετοχή της Ελλάδας στο συγκεκριμένο αγώνισμα, το οποίο διεξάγεται μόνο στα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα.

Υπενθυμίζεται ότι στην έναρξη του απογευματινού προγράμματος, στις 19:30, θα διεξαχθεί ο τελικός των 200μ. πεταλούδα ανδρών, με τη συμμετοχή του Απόστολου Σίσκου.

Το απογευματινό πρόγραμμα κι οι ελληνικές συμμετοχές