Ρεάλ Μαδρίτης: Επίσημη η μεταγραφή του Ολιβιέ Σαρ - Διετές συμβόλαιο υπέγραψε ο Γάλλος

Η Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίζει την ενίσχυσή της και, μετά την απόκτηση του Μαξ Σούλγκα, ανακοίνωσε τη συμφωνία της και με ακόμη έναν παίκτη με εμπειρία από το NBA.

Ο λόγος για τον 27χρονο Γάλλο σέντερ Ολιβιέ Σαρ, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ.

Μολονότι, δεν επιλέχθηκε στο NBA Draft του 2021, ο Σαρ διεκδίκησε την ευκαιρία του στον «μαγικό κόσμο» μέσω της G-League. Συνολικά, ο Γάλλος σέντερ κατέγραψε 50 συμμετοχές στο NBA με τις φανέλες των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και Κλίβελαντ Καβαλίερς, έχοντας κατά μέσο όρο 4,7 πόντους και 3,4 ριμπάουντ ανά αγώνα.