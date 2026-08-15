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Άρης: Συμφώνησε με τη Φαρένσε για την απόκτηση του Ρικάρντο Βέλιο – Στα 3,5 εκατ. ευρώ το deal

Ο Άρης έφτασε σε οριστική συμφωνία με τη Φαρένσε για την απόκτηση του Ρικάρντο Βέλιο, με τον Πορτογάλο τερματοφύλακα να υπογράφει τετραετές συμβόλαιο.

Άρης: Συμφώνησε με τη Φαρένσε για την απόκτηση του Ρικάρντο Βέλιο – Στα 3,5 εκατ. ευρώ το deal
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Μία ακόμα μεταγραφή βρίσκεται πλέον στην τελική της ευθεία για τον Άρη, καθώς ο Ρικάρντο Βέλιο προβάρει την «κιτρινόμαυρη» φανέλα.

Οι Θεσσαλονικείς έφτασαν σε οριστική συμφωνία με τη Φαρένσε για την απόκτηση του 27χρονου Πορτογάλου τερματοφύλακα. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της ΠΑΕ, το deal αναμένεται να αποφέρει στον πορτογαλικό σύλλογο ένα ποσό της τάξεως των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Βέλιο έχει ήδη συμφωνήσει σε όλα με τη διοίκηση του Άρη για συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών. Το ταξίδι του στην Ελλάδα έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή (16/08), προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές κι εργομετρικές εξετάσεις, για να υπογράψει στη συνέχεια το νέο του συμβόλαιο.

Με την προσθήκη του Πορτογάλου τερματοφύλακα, ο Άρης δημιουργεί μια ιδιαίτερα δυνατή τριάδα κάτω από τα δοκάρια, με τον Βέλιο να πλαισιώνει τους Σωκράτη Διούδη και Λόβρο Μάικιτς.

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