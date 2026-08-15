Ολυμπιακός: Συμφωνία με Σπόρτινγκ για Μπραγκάνσα - Όσα αναφέρει ο Εκρέμ Κονούρ

Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση της ενίσχυσης της μεσαίας γραμμής του Ολυμπιακού, με τον Ντάνιελ Μπραγκάνσα να βρίσκεται πλέον δυναμικά στο προσκήνιο για τους «ερυθρόλευκους».

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Τούρκος δημοσιογράφος, ο Ολυμπιακός έχει προχωρήσει σημαντικά τις επαφές του με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας κι οι δύο πλευρές έχουν φτάσει σε συμφωνία για τη μεταγραφή του Πορτογάλου χαφ.

Το ίδιο δημοσίευμα κάνει λόγο για σημαντική οικονομική επένδυση από την πλευρά των Πειραιωτών, καθώς το συνολικό κόστος της συμφωνίας εκτιμάται ότι θα κινηθεί μεταξύ 8 και 10 εκατομμυρίων ευρώ, ανάλογα με τους όρους και τα μπόνους που θα περιλαμβάνονται στο τελικό deal. Με βάση την ίδια πηγή, πλέον απομένουν οι τελευταίες λεπτομέρειες προκειμένου να ολοκληρωθεί η μετακίνηση του 27χρονου μέσου στον Πειραιά.

Ο Μπραγκάνσα δεν βρίσκεται στα πλάνα του Ρούι Μπόρζες για τη νέα αγωνιστική περίοδο και το τελευταίο διάστημα ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα προπόνησης, περιμένοντας να ξεκαθαρίσει το μέλλον του.