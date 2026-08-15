Ολυμπιακός: Προχωρημένες επαφές με τον Ρέμο Φρόιλερ

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την αναζήτησή του για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής, εξετάζοντας τις διαθέσιμες επιλογές στην αγορά, με τον Ρέμο Φρόιλερ να βρίσκεται ψηλά στη λίστα των «ερυθρόλευκων».

Η συγκεκριμένη υπόθεση, μάλιστα, έχει προχωρήσει πέρα από το επίπεδο του απλού ενδιαφέροντος, καθώς οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, με τον Ολυμπιακό να επιδιώκει να κάνει το επόμενο βήμα για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Καθοριστικό στοιχείο στην υπόθεση είναι πως ο 34χρονος Ελβετός μέσος έμεινε ελεύθερος από την Μπολόνια, γεγονός που επιτρέπει στους Πειραιώτες να διαπραγματευτούν απευθείας μαζί του για τους όρους του συμβολαίου.

Ο Φρόιλερ μπορεί να αγωνιστεί σε όλες τις θέσεις της μεσαίας γραμμής και αποτελεί μία επιλογή που μπορεί να προσφέρει εμπειρία και λύσεις στον άξονα. Ο Ελβετός διαθέτει σημαντική εμπειρία από το κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και προέρχεται από μία γεμάτη σεζόν στην Ιταλία, καθώς την περασμένη αγωνιστική περίοδο κατέγραψε 40 συμμετοχές με την Μπολόνια, έχοντας ένα γκολ και δύο ασίστ.

Επίσης, ήταν μέλος της αποστολής της Ελβετίας στο Μουντιάλ, αποτελώντας έναν από τους σημαντικούς ποδοσφαιριστές της στην πορεία μέχρι τα προημιτελικά. Ξεκίνησε βασικός και στα έξι παιχνίδια της ομάδας του κι έγινε αλλαγή μόνο στα τελευταία λεπτά των αναμετρήσεων με το Κατάρ και την Αργεντινή.