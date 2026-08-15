Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Ο Στάνο νικητής στον Μαραθώνιο βάδην, στην 21η θέση ο Παπαμιχαήλ

Ο Μάσιμο Στάνο πρώτευσε στον Μαραθώνιο βάδην του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ανοικτού στίβου, που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. 

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Ο Στάνο νικητής στον Μαραθώνιο βάδην, στην 21η θέση ο Παπαμιχαήλ
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Ο Ιταλός κάλυψε την απόσταση σε δύο ώρες, 56 λεπτά και 29 δευτερόλεπτα. Το αργυρό μετάλλιο κατέκτησε ο Ισπανός, Μιγκέλ Ανχελ Λόπεθ (2:56.57) και το χάλκινο, ο Γάλλος, Ορελιέν Κινιόν (2:59.29).

Από ελληνικής πλευράς, ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ τερμάτισε στην 21η θέση με επίδοση 3:18.25, ενώ ο Γιώργος Κελεπούρης κατετάγη 26ος (3:24.37) και ο Ανδρέας Καραγιάννης 27ος (3:44.32).

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