ΑΕΚ: Δοκίμασε τον 17χρονο, Μάξιμους Ένκβιστ – Πέρασε ιατρικά ο Πένραϊς για τη Ρέιντζερς

Η ΑΕΚ συνεχίζει να κοιτάζει περιπτώσεις νεαρών ποδοσφαιριστών, έχοντας ως στόχο να αξιολογεί ταλέντα που μπορούν να απασχολήσουν την ομάδα στο μέλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, την περασμένη εβδομάδα βρέθηκε στην Αθήνα ο 17χρονος Μάξιμους Ένκβιστ, ο οποίος πέρασε από δοκιμαστικά στην «Ένωση». Ο νεαρός επιθετικός προπονήθηκε για μερικές ημέρες κι αξιολογήθηκε από τους ανθρώπους του συλλόγου, προκειμένου να σχηματιστεί ολοκληρωμένη εικόνα για τις δυνατότητές του.

Ο Ένκβιστ έχει σουηδική καταγωγή, όμως γεννήθηκε στην Ελλάδα και πέρασε τα παιδικά του χρόνια στην Κύπρο. Στο «νησί της Αφροδίτης» έκανε τα πρώτα σημαντικά βήματα της ποδοσφαιρικής του πορείας στην ακαδημία του Άρη Λεμεσού, πριν μετακομίσει στη Σουηδία πριν από δύο χρόνια κι ενταχθεί στην Κάλμαρ.

Στην Κύπρο ξεχώρισε στις μικρές ηλικιακές κατηγορίες, καταγράφοντας συνολικά 53 συμμετοχές και 42 γκολ, ενώ έχει αγωνιστεί και στις μικρές εθνικές ομάδες της Σουηδίας.

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Μόνο η ανακοίνωση για Πένραϊς

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μετακίνηση του Τζέιμς Πένραϊς από την ΑΕΚ στη Ρέιντζερς. Ο νεαρός μπακ βρίσκεται στην πατρίδα του, όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις για λογαριασμό της ομάδας της Γλασκώβης. Όλα εξελίχθηκαν ομαλά και πλέον απομένει η επίσημη ανακοίνωση της Ρέιντζερς για την ολοκλήρωση της μεταγραφής. Ο Πένραϊς θα αγωνιστεί στη σκωτσέζικη ομάδα με τη μορφή δανεισμού από την ΑΕΚ, η οποία θα λάβει σημαντικό ποσό ως ενοίκιο (βλ. 500.000 ευρώ).