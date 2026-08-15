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Γερμανία – Ελλάδα 85-77: Έκτη η Εθνική Παίδων στο EuroBasket U16

Η Εθνική Παίδων ηττήθηκε από τη Γερμανία με 85-77 στον αγώνα για την 5η θέση κι ολοκλήρωσε στην 6η θέση την παρουσία της στο EuroBasket U16 στην Οραντέα.

Γερμανία – Ελλάδα 85-77: Έκτη η Εθνική Παίδων στο EuroBasket U16
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Με ήττα ολοκλήρωσε η Εθνική Παίδων τις υποχρεώσεις της στο EuroBasket U16 στην Οραντέα. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ηττήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (15/8) από τη Γερμανία και κατέλαβε την 6η θέση στη διοργάνωση.

Η ομάδα του Μισιακού βρέθηκε να κυνηγάει στο σκορ στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, με τη «νασιοναλμάνσαφτ» να διατηρεί το προβάδισμα και να μπαίνει στην τελική ευθεία έχοντας τον έλεγχο του αγώνα.

Στο 32'30'' οι Γερμανοί ξέφυγαν με 73-62 μετά από τρίποντο του Ετζ, όμως, η Ελλάδα δεν τα παράτησε. Σπανός και Μοναμά έδωσαν σημαντικές λύσεις στην επίθεση και το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κατάφερε να μειώσει σε 77-74 στο 37'20''.

Στη συνέχεια, ένα χαμένο λέι απ κι ένα λάθος του Μοναμά έδωσαν την ευκαιρία στη Γερμανία να πάρει ξανά διαφορά. Ο Μπάρλος έκανε φάουλ στον Ετζ σε προσπάθεια για τρίποντο κι εκείνος με τρεις εύστοχες βολές διαμόρφωσε το 80-74, με 1'45'' να απομένει για το τέλος.

Η Ελλάδα δεν βρήκε στόχο στο μακρινό σουτ που επιχείρησε, ενώ ο Μάινμπεργκ κέρδισε νέο φάουλ από τον Σπανούλη στα 63'' πριν από τη λήξη. Ο Γερμανός ευστόχησε στη μία από τις δύο βολές για το 81-74, όμως, ο Μπάρλος απάντησε με τρίποντο, μειώνοντας σε 81-77 στα 52''.

Το challenge που έκανε ο Έλληνας τεχνικός για την κατοχή δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα κι ο Ορ με δύο εύστοχες βολές, μετά από φάουλ του Σπανούλη, έκανε το 83-77 στα 33,9''. Μπάρλος και Χαραλαμπίδης αστόχησαν στις επόμενες προσπάθειες, η Γερμανία πήρε την κατοχή και ο Σενκ διαμόρφωσε το τελικό 85-77.

Τα δεκάλεπτα: 18-15, 44-39, 64-60, 85-77
ΕΛΛΑΔΑ (Μισιακός): Καψάλης 2, Διαμάντης, Μοναμά 11 (1), Σπανός 16, Χαραλαμπίδης, Σπανούλης 6 (2), Χριστοδούλου 11, Καραβασίλης 4, Αδαμόπουλος 2, Μπάρλος 13 (3), Σασλόγλου 10 (1), Ζέρβας 2.

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