Premier League: Σαν σήμερα, πριν από 34 χρόνια, ξεκίνησε μια νέα εποχή στο αγγλικό ποδόσφαιρο

Σαν σήμερα, πριν από 34 χρόνια, στις 15 Αυγούστου 1992, ξεκίνησε επίσημα η Premier League.

Δεν επρόκειτο απλώς για μια αλλαγή ονομασίας της πρώτης κατηγορίας του αγγλικού ποδοσφαίρου, αλλά για την απαρχή μιας νέας εποχής, καθώς οι σύλλογοι διεκδίκησαν μεγαλύτερη ανεξαρτησία και περισσότερα δικαιώματα από τα τηλεοπτικά και χορηγικά έσοδα.

Η αλλαγή της ονομασίας ήταν ουσιαστικά μόνο η αρχή, αφού ακολούθησαν σημαντικές εξελίξεις που άλλαξαν σταδιακά την εικόνα του αγγλικού ποδοσφαίρου. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία έπαιξε η συμφωνία με το «Sky», με το πενταετές συμβόλαιο ύψους 304 εκατομμυρίων λιρών να αποτελεί σημαντικό βήμα για τις επιδιώξεις των συλλόγων.

Η πρώτη σεζόν της Premier League διεξήχθη με 22 ομάδες, ενώ ο στόχος ήταν ο αριθμός αυτός να μειωθεί στις 20, όπως ισχύει μέχρι σήμερα.

Από τότε έχουν αλλάξει πολλά κι η Premier League έχει εξελιχθεί σε ένα από τα δημοφιλέστερα πρωταθλήματα παγκοσμίως, προσφέροντας μεγάλες ανατροπές, εκπλήξεις και ιστορικές στιγμές, όπως η κατάκτηση του τίτλου από τη Λέστερ, αλλά και πρωταθλήματα που κρίθηκαν κυριολεκτικά στο τελευταίο λεπτό, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα το γκολ του Σέρχιο Αγκουέρο.

Πρώτη πρωταθλήτρια στην ιστορία της Premier League ήταν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία κατέκτησε τον τίτλο τη σεζόν 1992/93.

Τριάντα τέσσερα χρόνια μετά, η Premier League έχει πλέον αφήσει πίσω της την εποχή που αποτελούσε απλώς τη νέα ονομασία της κορυφαίας κατηγορίας της Αγγλίας και έχει εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα πρωταθλήματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Η νέα σεζόν βρίσκεται προ των πυλών κι η μάχη για την κορυφή αναμένεται ξανά μεγάλη. Θα μπορέσει η Άρσεναλ να διατηρήσει τα «σκήπτρα» της πρωταθλήτριας ή θα υπάρξει νέα ομάδα στον θρόνο;