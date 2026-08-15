Η όμορφη κίνηση του Άνταμ Τσέριν που αποθεώθηκε από την ΤΣΣΚΑ 1948

Η ΤΣΣΚΑ 1948… έβγαλε το καπέλο στον Παναθηναϊκό και τον Άνταμ Τσέριν. Λόγω της κίνησης του Σλοβένου ποδοσφαιριστή, η οποία δεν είχε γίνει γνωστό μέχρι να τη δημοσιεύσει η ομάδα της Βουλγαρίας, την οποία απέκλεισε ο Παναθηναϊκός στο Conference League.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Τσέριν άθελά του κλώτσησε με δύναμη την μπάλα και αυτή χτύπησε τον Μαρτίν Ντάντσεφ. Ποδοσφαιριστή της U17 της ομάδας της Σόφιας.

Ο Τσέριν μετά τον αγώνα αναζήτησε τον νεαρό για να του ζητήσει συγγνώμη και του χάρισε τη φανέλα του. Γεγονός που αποθέωσε η ΤΣΣΚΑ 1948 μέσω social media. Τονίζοντας πως ήταν μια πράξη σεβασμού και αληθινού ποδοσφαιρικού πνεύματος.

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