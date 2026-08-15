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Επιβεβαιώνει η Σαμσούνσπορ: «Δίνουμε τον Εντιαγέ στον ΠΑΟΚ»

Επίσημη επιβεβαίωση από άνθρωπο της ομάδας της Σαμψούντας, για το δανεισμό του Σενεγαλέζου επιθετικού στο «Δικέφαλο». 

Επιβεβαιώνει η Σαμσούνσπορ: «Δίνουμε τον Εντιαγέ στον ΠΑΟΚ»
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Ο Σερίφ Εντιαγέ οδεύει προς τον ΠΑΟΚ. Με την υπόθεσή του να επισημοποιείται ουσιαστικά, σε επίπεδο συμφωνίας που έχει επιτευχθεί. Με το μόνο που απομένει, να είναι οι τελικές λεπτομέρειες της μεταγραφής.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Σαμσούνσπορ, Σουάτ Τσακίρ, επιβεβαίωσε τη συμφωνία για τον Σενεγαλέζο επιθετικό. Ο οποίος θα παραχωρηθεί δανεικός με οψιόν αγοράς να προβλέπεται στη συμφωνία.

«Δίνουμε δανεικό τον Σερίφ Εντιαγέ στην ομάδα του ΠΑΟΚ από την Ελλάδα, με ρήτρα αγοράς. Προς το παρόν ολοκληρώνονται οι τελευταίες διαδικασίες.

Σίγουρα θα αποκτήσουμε έναν επιθετικό. Στη μεσαία γραμμή υπάρχει επίσης ένας παίκτης που ο πρόεδρός μας θέλει ιδιαίτερα. Και γι’ αυτόν εργαζόμαστε», ήταν τα λόγια του ανθρώπου της Σαμσούνσπορ.

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