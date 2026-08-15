Ρεάλ Μαδρίτης: Προχωρημένες επαφές με τον Λέστερ Κινιόνες

Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει ξεχωρίσει την περίπτωση του Λέστερ Κινιόνες. Ο 25χρονος γκαρντ βρισκόταν εδώ και καιρό στη λίστα της «Βασίλισσας», με τη «Marca» να υποστηρίζει πως πλέον οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών έχουν προχωρήσει σημαντικά.

Ο Κινιόνες διαθέτει εμπειρία από το NBA, έχοντας αγωνιστεί στο παρελθόν με τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, Φιλαδέλφεια Σίξερς και Ορλάντο Μάτζικ. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε και στην Κίνα με τους Κινγκντάο Νταμπλ Σταρ, όπου σε δύο συμμετοχές κατέγραψε κατά μέσο όρο 22,5 πόντους, 4,5 ριμπάουντ και 3 ασίστ.