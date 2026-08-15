Παναθηναϊκός: Αβάσιμα σενάρια για Χατάτε – Κανένα θέμα Κολπάνι

Τον χαφ που θα κάνει τη διαφορά προσπαθεί να αποκτήσει ο Παναθηναϊκός, στην κρισιμότερη κίνηση του μεταγραφικού του σχεδιασμού. Ίσως και την ακριβότερη, καθώς οι «πράσινοι» θέλουν εκεί να βάλουν έναν παίκτη που θα τους αλλάξει επίπεδο. Ποιοτικά και σε επίπεδο προσωπικότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, τα δημοσιεύματα από το εξωτερικό είναι πολλά. Ένα απ’ αυτά ήταν της «Record», σύμφωνα με την οποία το «τριφύλλι» θέλει τον Ρέο Χατάτε της Σέλτικ.

«Ο Παναθηναϊκός έχει στοχεύσει τον μέσο της Σέλτικ, Ρέο Χατάτε. Οι Έλληνες θέλουν τον Ιάπωνα διεθνή και ο 28χρονος είναι μεταξύ των κορυφαίων καλοκαιρινών στόχων τους. Γνωρίζουν ότι ο Χατάτε επιθυμεί να φύγει για μία νέα πρόκληση στο εξωτερικό. Ο ποδοσφαιριστής έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον από τη Μέση Ανατολή και άλλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα», αναφέρει το δημοσίευμα μεταξύ άλλων.

Η αλήθεια, όμως, απέχει από τις πληροφορίες του δημοσιεύματος. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει ασχοληθεί καθόλου με την υπόθεση του Χατάτε. Έτσι ο Ιάπωνας σε καμία περίπτωση δεν είναι ένας απ’ τους παίκτες που τσεκάρουν οι «πράσινοι» για την ενίσχυσή τους.

ΟΥΤΕ ΠΡΟΤΑΘΗΚΕ Ο ΚΟΛΠΑΝΙ

Πέρα από τον Χατάτε, τις τελευταίες μέρες υπήρξαν αρκετά δημοσιεύματα στην Ιταλία για τον Κολπάνι. Τον χαφ της Μόντσα, ο οποίος – όπως υποστηρίζουν οι Ιταλοί – είχε κάνει το «τριφύλλι» να καταθέσει πρόταση για την απόκτησή του. Προχωρώντας τόσο πολύ το θέμα, που ανέφεραν ακόμη και αρνητική απάντηση.

Από τον Παναθηναϊκό διέψευσαν το θέμα και τόνισαν μάλιστα πως ο Κολπάνι δεν έχει προταθεί καν στο «τριφύλλι».