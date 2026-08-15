· Μπορούσια Ντόρτμουντ · Ρόμα

Ντόρτμουντ - Ρόμα: Βασικός ξανά ο Καρέτσας, στον πάγκο ο Κουλιεράκης

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας βρίσκεται ξανά στο αρχικό σχήμα της Ντόρτμουντ για το φιλικό με τη Ρόμα, ενώ ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης έμεινε στον πάγκο για τους «Τζαλορόσι».

Ντόρτμουντ - Ρόμα: Βασικός ξανά ο Καρέτσας, στον πάγκο ο Κουλιεράκης
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πήρε ξανά φανέλα βασικού στη Ντόρτμουντ, καθώς ο Νίκο Κόβατς τον επέλεξε στην αρχική ενδεκάδα για τη φιλική αναμέτρηση απέναντι στη Ρόμα (15/08, 18:30).

Ο νεαρός Έλληνας εξτρέμ είχε εντυπωσιάσει στο ανεπίσημο ντεμπούτο του με τη γερμανική ομάδα, πετυχαίνοντας ένα όμορφο γκολ κόντρα στην Άρσεναλ. Η εμφάνισή του φαίνεται πως ήταν αρκετή για να κερδίσει εκ νέου την εμπιστοσύνη του προπονητή του και να ξεκινήσει βασικός και απέναντι στους Ρωμαίους.

Στην αντίπερα όχθη, ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης δεν βρίσκεται στο αρχικό σχήμα της Ρόμα. Ο Έλληνας αμυντικός έμεινε στον πάγκο, καθώς ο Τζιαν Πιέρο Γκασπερίνι αποφάσισε να μην τον χρησιμοποιήσει από την αρχή της αναμέτρησης.

COMMENTS
LATEST NEWS
18:51 ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroBasket U16: Ασταμάτητη η Ισπανία, συνέτριψε 128-13 τη Βουλγαρία

18:17 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ντόρτμουντ - Ρόμα: Βασικός ξανά ο Καρέτσας, στον πάγκο ο Κουλιεράκης

18:06 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Αβάσιμα σενάρια για Χατάτε – Κανένα θέμα Κολπάνι

17:43 EUROLEAGUE

Ρεάλ Μαδρίτης: Προχωρημένες επαφές με τον Λέστερ Κινιόνες

17:09 CONFERENCE LEAGUE

Η όμορφη κίνηση του Άνταμ Τσέριν που αποθεώθηκε από την ΤΣΣΚΑ 1948

16:31 SUPER LEAGUE

Επιβεβαιώνει η Σαμσούνσπορ: «Δίνουμε τον Εντιαγέ στον ΠΑΟΚ»

16:23 SUPER LEAGUE

«Ο Μαντί Καμαρά απέρριψε πρόταση από τη Σαουδική Αραβία»

16:16 ΣΠΟΡ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Ο Στάνο νικητής στον Μαραθώνιο βάδην, στην 21η θέση ο Παπαμιχαήλ

15:52 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Προχωρημένες επαφές με τον Ρέμο Φρόιλερ

15:31 ΣΠΟΡ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Η Ελλάδα στον τελικό των 4Χ100μ. με σπουδαία εμφάνιση

15:13 EUROBASKET

Γερμανία – Ελλάδα 85-77: Έκτη η Εθνική Παίδων στο EuroBasket U16

14:59 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Συμφωνία με Σπόρτινγκ για Μπραγκάνσα - Όσα αναφέρει ο Εκρέμ Κονούρ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας