Ντόρτμουντ - Ρόμα: Βασικός ξανά ο Καρέτσας, στον πάγκο ο Κουλιεράκης

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πήρε ξανά φανέλα βασικού στη Ντόρτμουντ, καθώς ο Νίκο Κόβατς τον επέλεξε στην αρχική ενδεκάδα για τη φιλική αναμέτρηση απέναντι στη Ρόμα (15/08, 18:30).

Ο νεαρός Έλληνας εξτρέμ είχε εντυπωσιάσει στο ανεπίσημο ντεμπούτο του με τη γερμανική ομάδα, πετυχαίνοντας ένα όμορφο γκολ κόντρα στην Άρσεναλ. Η εμφάνισή του φαίνεται πως ήταν αρκετή για να κερδίσει εκ νέου την εμπιστοσύνη του προπονητή του και να ξεκινήσει βασικός και απέναντι στους Ρωμαίους.

Στην αντίπερα όχθη, ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης δεν βρίσκεται στο αρχικό σχήμα της Ρόμα. Ο Έλληνας αμυντικός έμεινε στον πάγκο, καθώς ο Τζιαν Πιέρο Γκασπερίνι αποφάσισε να μην τον χρησιμοποιήσει από την αρχή της αναμέτρησης.