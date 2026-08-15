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EuroBasket U16: Ασταμάτητη η Ισπανία, συνέτριψε 128-13 τη Βουλγαρία

Η Ισπανία έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στη Βουλγαρία, επικρατώντας με το εντυπωσιακό 128-13 για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroBasket U16 Γυναικών.

EuroBasket U16: Ασταμάτητη η Ισπανία, συνέτριψε 128-13 τη Βουλγαρία
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Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε η Ισπανία την αναμέτρησή της με τη Βουλγαρία για τη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του EuroBasket U16 Γυναικών.

Η «Φούρια Ρόχα» κυριάρχησε από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό και έφτασε σε μια εντυπωσιακή νίκη με 128-13, μην αφήνοντας κανένα περιθώριο αντίδρασης στη Βουλγαρία. Μάλιστα, η ισπανική ομάδα δεν χαλάρωσε σε κανένα σημείο, με τις αντιπάλους της να μην ξεπερνούν τους πέντε πόντους σε καμία από τις τέσσερις περιόδους.

Η απόλυτη κυριαρχία της Ισπανίας αποτυπώθηκε και στους αριθμούς. Η Βουλγαρία υπέπεσε σε 48 λάθη, είχε μόλις τρεις ασίστ και τελείωσε το παιχνίδι με 5/42 σουτ εντός πεδιάς. Στον αντίποδα, οι Ισπανίδες είχαν 40 ασίστ και μόλις 11 λάθη, ενώ σούταραν με ποσοστό 61% (55/90).

Παράλληλα, η Ισπανία μάζεψε 56 ριμπάουντ, πραγματοποίησε 35 κλεψίματα και κατέγραψε 10 τάπες, επιβεβαιώνοντας την απόλυτη υπεροχή της σε κάθε τομέα του παιχνιδιού.

Ενδεικτικό της πολυφωνίας στην επίθεση είναι πως έξι παίκτριες της Ισπανίας ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση με διψήφιο αριθμό πόντων. Πρώτη σκόρερ ήταν η Σοφία Πινίγιος με 24 πόντους και 26 βαθμούς αξιολόγησης, ενώ στους 26 βαθμούς αξιολόγησης έφτασε και η Αναστασία Λιστσούκ. Η Μπλέσινγκ Ατζισεμπούτου είχε επίσης εξαιρετική παρουσία, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 23 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

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