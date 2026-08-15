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ΑΕΚ: Επισημοποιήθηκε ο δανεισμός του Πενράις στους Ρέιντζερς

Η ομάδα της Γλασκόβης ανακοίνωσε τη συμφωνία για την απόκτηση με τη μορφή δανεισμού του αριστερού μπακ της Ένωσης. 

ΑΕΚ: Επισημοποιήθηκε ο δανεισμός του Πενράις στους Ρέιντζερς
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Οριστικά στους Ρέιντζερς ο Πενράις. Ο Σκωτσέζος αριστερός μπακ επισημοποίησε το δανεισμό του στην ομάδα της πατρίδας του. Με την ΑΕΚ να παίρνει 500.000 ως ενοίκιο και τη συμφωνία να προβλέπει οψιόν αγοράς για 1,5 εκατ. το επόμενο καλοκαίρι.

Ο Πενράις αποχωρεί μετά από 33 συμμετοχές στη σεζόν πρωταθλήματος της Ένωσης. Η ΑΕΚ, πλέον, προχωρά για την απόκτηση αριστερού μπακ που θα την ισχυροποιήσει στη συγκεκριμένη θέση.

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