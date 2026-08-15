«Πρόταση του Ολυμπιακού στην Τσίβας για τον Αρμάντο Γκονσάλες»

Στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ολυμπιακού βρίσκεται ο Αρμάντο Γκονσάλες της Τσίβας, με δημοσίευμα από το Μεξικό να κάνει λόγο για επίσημη πρόταση των «ερυθρόλευκων» για την απόκτησή του.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Σέσαρ Λουίς Μέρλο, ο Ολυμπιακός κατέθεσε το Σάββατο την πρώτη του προσφορά για τον 23χρονο επιθετικό, επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον που υπάρχει εδώ και αρκετό διάστημα για την περίπτωσή του.

Η ελληνική ομάδα φέρεται να θέλησε αρχικά να διαπιστώσει τις προθέσεις της Τσίβας και τις οικονομικές απαιτήσεις της για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή. Η ρήτρα αποδέσμευσής του ανέρχεται στα 15 εκατομμύρια δολάρια, ωστόσο ο μεξικανικός σύλλογος εμφανίζεται διατεθειμένος να συζητήσει για χαμηλότερο ποσό, διατηρώντας παράλληλα ποσοστό μεταπώλησης.

Ο Γκονσάλες αποτελεί ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα του μεξικανικού ποδοσφαίρου. Έχοντας αναδειχθεί από τα τμήματα υποδομής της Γουαδαλαχάρα, έχει καταγράψει συνολικά 33 γκολ και 8 ασίστ σε 84 επίσημες συμμετοχές στην επαγγελματική του καριέρα. Με την πρώτη ομάδα της Τσίβας μετρά 6 γκολ και 2 ασίστ σε 28 παιχνίδια στη Liga MX.