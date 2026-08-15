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«Πρόταση του Ολυμπιακού στην Τσίβας για τον Αρμάντο Γκονσάλες»

Ο Ολυμπιακός φέρεται να κατέθεσε επίσημη πρόταση στην Τσίβας για την απόκτηση του 23χρονου επιθετικού Αρμάντο Γκονσάλες, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Σέσαρ Λουίς Μέρλο.

«Πρόταση του Ολυμπιακού στην Τσίβας για τον Αρμάντο Γκονσάλες»
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Στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ολυμπιακού βρίσκεται ο Αρμάντο Γκονσάλες της Τσίβας, με δημοσίευμα από το Μεξικό να κάνει λόγο για επίσημη πρόταση των «ερυθρόλευκων» για την απόκτησή του.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Σέσαρ Λουίς Μέρλο, ο Ολυμπιακός κατέθεσε το Σάββατο την πρώτη του προσφορά για τον 23χρονο επιθετικό, επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον που υπάρχει εδώ και αρκετό διάστημα για την περίπτωσή του.

Η ελληνική ομάδα φέρεται να θέλησε αρχικά να διαπιστώσει τις προθέσεις της Τσίβας και τις οικονομικές απαιτήσεις της για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή. Η ρήτρα αποδέσμευσής του ανέρχεται στα 15 εκατομμύρια δολάρια, ωστόσο ο μεξικανικός σύλλογος εμφανίζεται διατεθειμένος να συζητήσει για χαμηλότερο ποσό, διατηρώντας παράλληλα ποσοστό μεταπώλησης.

Ο Γκονσάλες αποτελεί ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα του μεξικανικού ποδοσφαίρου. Έχοντας αναδειχθεί από τα τμήματα υποδομής της Γουαδαλαχάρα, έχει καταγράψει συνολικά 33 γκολ και 8 ασίστ σε 84 επίσημες συμμετοχές στην επαγγελματική του καριέρα. Με την πρώτη ομάδα της Τσίβας μετρά 6 γκολ και 2 ασίστ σε 28 παιχνίδια στη Liga MX.

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