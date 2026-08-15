Η απονομή στον Απόστολο Σίσκο (Video)

Ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 200μ. πεταλούδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι. Η στιγμή της απονομής.

Η απονομή στον Απόστολο Σίσκο (Video)
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στα 200μ. πεταλούδα.

Ο Έλληνας πρωταθλητής πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό και τερμάτισε σε χρόνο 1:54.13, καταφέρνοντας παράλληλα να καταρρίψει το πανελλήνιο ρεκόρ που είχε σημειώσει λίγες ώρες νωρίτερα στον ημιτελικό.

Συγκεκριμένα, ο Σίσκος είχε πετύχει επίδοση 1:55.55 στον ημιτελικό, όμως στον τελικό βελτίωσε σημαντικά τον χρόνο του και κατέβασε εκ νέου το πανελλήνιο ρεκόρ.

Οι δηλώσεις του Απόστολου Σίσκου:

COMMENTS
LATEST NEWS
22:06 EUROPA LEAGUE

ΟΦΗ: Η ευρωπαϊκή λίστα για τα ματς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας

22:02 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Άμεσα στην Ελλάδα ο Φρόιλερ για να υπογράψει!

21:59 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παρί Σεν Ζερμέν: Χάλασε η μεταγραφή του Σουζούκι - Φαβορί η Άστον Βίλα

21:51 ΣΠΟΡ

Ευρωπαϊκό Κολύμβησης: Δεν προκρίθηκε στον τελικό των 200μ. μικτή ατομική ο Δανιήλ Γιουρτζίδης

21:43 ΣΠΟΡ

Ευρωπαϊκό Κολύμβησης: Προκρίθηκε στον τελικό των 100μ. ύπτιο ο Απόστολος Χρήστου

21:34 ΣΠΟΡ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης: Εκτός τελικού στα 200μ. πεταλούδα η Δαμασιώτη

21:25 MUNDOBASKET

Εθνική Ελλάδας: Συνεχίζει την προετοιμασία της για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου (pics)

20:52 SUPER LEAGUE

Πρόταση ΠΑΟΚ για τον Χιάλμαρ Έκνταλ της Μπέρνλι σύμφωνα με τους Σουηδούς

20:28 ΣΠΟΡ

Η απονομή στον Απόστολο Σίσκο (Video)

20:13 ΣΠΟΡ

Συγκίνησε και με τα λόγια ο Σίσκος: «Η Παναγία έκανε το θαύμα της – Για τους πυροσβέστες»

19:58 SUPER LEAGUE

«Πρόταση του Ολυμπιακού στην Τσίβας για τον Αρμάντο Γκονσάλες»

19:41 ΣΠΟΡ

Εκπληκτικός Σίσκος: Χάλκινο μετάλλιο στα 200μ. πεταλούδα!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας