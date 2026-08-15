Η απονομή στον Απόστολο Σίσκο (Video)

Στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στα 200μ. πεταλούδα.

Ο Έλληνας πρωταθλητής πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό και τερμάτισε σε χρόνο 1:54.13, καταφέρνοντας παράλληλα να καταρρίψει το πανελλήνιο ρεκόρ που είχε σημειώσει λίγες ώρες νωρίτερα στον ημιτελικό.

Συγκεκριμένα, ο Σίσκος είχε πετύχει επίδοση 1:55.55 στον ημιτελικό, όμως στον τελικό βελτίωσε σημαντικά τον χρόνο του και κατέβασε εκ νέου το πανελλήνιο ρεκόρ.

Οι δηλώσεις του Απόστολου Σίσκου: