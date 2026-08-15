Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης: Εκτός τελικού στα 200μ. πεταλούδα η Δαμασιώτη

Δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση στον τελικό των 200μ. πεταλούδα η Γεωργία Δαμασιώτη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης του Παρισιού.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια αγωνίστηκε στην πρώτη ημιτελική σειρά και τερμάτισε στην πέμπτη θέση με χρόνο 2:11.06. Με την ολοκλήρωση και των δύο σειρών κατέλαβε την 11η θέση στη συνολική κατάταξη, μένοντας εκτός της πρώτης οκτάδας που πήρε το εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής (16/8).

Η πρόκριση κρίθηκε στο 2:09.95, επίδοση που σημείωσε η Βελγίδα Σάρα Ντιμόν. Η Δαμασιώτη δεν κατάφερε να πλησιάσει το πανελλήνιο ρεκόρ που κατέχει από πέρυσι, με χρόνο 2:08.39. Τον καλύτερο χρόνο των ημιτελικών σημείωσε η Βρετανή Έμιλι Ρίτσαρντς με 2:07.10, ενώ δεύτερη ήταν η κάτοχος του ευρωπαϊκού τίτλου, Έλενα Ρόζενταλ Μπαχ από τη Δανία, με 2:07.18.