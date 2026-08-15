Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης: Εκτός τελικού στα 200μ. πεταλούδα η Δαμασιώτη
Η Γεωργία Δαμασιώτη ολοκλήρωσε την προσπάθειά της στα 200μ. πεταλούδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Παρίσι, καθώς τερμάτισε 11η συνολικά στα ημιτελικά και έμεινε εκτός τελικού.
Δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση στον τελικό των 200μ. πεταλούδα η Γεωργία Δαμασιώτη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης του Παρισιού.
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια αγωνίστηκε στην πρώτη ημιτελική σειρά και τερμάτισε στην πέμπτη θέση με χρόνο 2:11.06. Με την ολοκλήρωση και των δύο σειρών κατέλαβε την 11η θέση στη συνολική κατάταξη, μένοντας εκτός της πρώτης οκτάδας που πήρε το εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής (16/8).
Η πρόκριση κρίθηκε στο 2:09.95, επίδοση που σημείωσε η Βελγίδα Σάρα Ντιμόν. Η Δαμασιώτη δεν κατάφερε να πλησιάσει το πανελλήνιο ρεκόρ που κατέχει από πέρυσι, με χρόνο 2:08.39. Τον καλύτερο χρόνο των ημιτελικών σημείωσε η Βρετανή Έμιλι Ρίτσαρντς με 2:07.10, ενώ δεύτερη ήταν η κάτοχος του ευρωπαϊκού τίτλου, Έλενα Ρόζενταλ Μπαχ από τη Δανία, με 2:07.18.