Ευρωπαϊκό Κολύμβησης: Δεν προκρίθηκε στον τελικό των 200μ. μικτή ατομική ο Δανιήλ Γιουρτζίδης

Στα ημιτελικά ολοκληρώθηκε η προσπάθεια του Δανιήλ Γιουρτζίδη στα 200μ. μικτή ατομική του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κολύμβησης, το οποίο διεξάγεται στο Παρίσι.

Ο Έλληνας κολυμβητής δεν κατάφερε να κινηθεί κοντά στις καλύτερες επιδόσεις του και τερμάτισε στην τελευταία θέση της ημιτελικής σειράς του. Ο Γιουρτζίδης ολοκλήρωσε την κούρσα σε χρόνο 2:00.86, επίδοση που δεν ήταν αρκετή για να του δώσει την πρόκριση στον τελικό του αγωνίσματος.