Ευρωπαϊκό Κολύμβησης: Δεν προκρίθηκε στον τελικό των 200μ. μικτή ατομική ο Δανιήλ Γιουρτζίδης
Ο Δανιήλ Γιουρτζίδης ολοκλήρωσε την παρουσία του στα 200μ. μικτή ατομική του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Παρίσι, καθώς τερμάτισε τελευταίος στη σειρά του με χρόνο 2:00.86.
Στα ημιτελικά ολοκληρώθηκε η προσπάθεια του Δανιήλ Γιουρτζίδη στα 200μ. μικτή ατομική του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κολύμβησης, το οποίο διεξάγεται στο Παρίσι.
Ο Έλληνας κολυμβητής δεν κατάφερε να κινηθεί κοντά στις καλύτερες επιδόσεις του και τερμάτισε στην τελευταία θέση της ημιτελικής σειράς του. Ο Γιουρτζίδης ολοκλήρωσε την κούρσα σε χρόνο 2:00.86, επίδοση που δεν ήταν αρκετή για να του δώσει την πρόκριση στον τελικό του αγωνίσματος.