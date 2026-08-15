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Ολυμπιακός: Άμεσα στην Ελλάδα ο Φρόιλερ για να υπογράψει!

Ο σπουδαίος Ελβετός χαφ έρχεται στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό – Πιθανή η αποχώρηση μέσου απ’ τους «ερυθρόλευκους».

Ολυμπιακός: Άμεσα στην Ελλάδα ο Φρόιλερ για να υπογράψει!
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Τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού «τρέχουν». Οι «ερυθρόλευκοι» μόλις ξεκαθάρισε η παραμονή του Μεντιλίμπαρ, έχουν βάλει… μπροστά τις μηχανές, για να ολοκληρώσουν το σχεδιασμό τους. Μία απ’ τις κινήσεις που θα κάνουν, είναι ο Ρέμο Φρόιλερ.

Ο Τικνιζιάν έχει «κλείσει» και πλέον είναι η σειρά του σπουδαίου Ελβετού χαφ. Ο Φρόιλερ έμεινε ελεύθερος από την Μπολόνια και συμφώνησε σε όλα με τον Ολυμπιακό. Άμεσα θα αφιχθεί στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει το τυπικό σκέλος της μεταγραφής.

Θα περάσει τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και εν συνεχεία θα υπογράψει συμβόλαιο με τους Πειραιώτες.

Από εδώ και πέρα, μένει να φανεί ποια θα είναι η αποχώρηση από τα χαφ του Ολυμπιακού. Ο Μεντιλίμπαρ θέλει να προστίθεται παίκτης μόνο αν υπάρχει και παράλληλη αποχώρηση. Οπότε ο ερχομός του Φρόιλερ, φέρνει εξελίξεις και για παίκτη που θα δει την έξοδο.

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