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Παρί Σεν Ζερμέν: Χάλασε η μεταγραφή του Σουζούκι - Φαβορί η Άστον Βίλα

Η μεταγραφή του Ζεν Σουζούκι στην Παρί Σεν Ζερμέν δεν θα ολοκληρωθεί, παρά τη συμφωνία με την Πάρμα και τον Ιάπωνα τερματοφύλακα, με την Άστον Βίλα να είναι πλέον το φαβορί για την απόκτησή του.

Παρί Σεν Ζερμέν: Χάλασε η μεταγραφή του Σουζούκι - Φαβορί η Άστον Βίλα
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Ανατροπή στην υπόθεση του Ζεν Σουζούκι, καθώς η μετακίνησή του στην Παρί Σεν Ζερμέν δεν πρόκειται τελικά να ολοκληρωθεί.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης και Γαλλίας είχαν φτάσει σε συμφωνία τόσο με την Πάρμα όσο και με τον ίδιο τον διεθνή Ιάπωνα τερματοφύλακα. Ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, η μεταγραφή «ναυάγησε» εξαιτίας νέων απαιτήσεων που προέκυψαν από την πλευρά των εκπροσώπων του παίκτη.

Μετά την εξέλιξη αυτή, η Άστον Βίλα εμφανίζεται ως το μεγάλο φαβορί για την απόκτηση του Σουζούκι. Ο αγγλικός σύλλογος ενδιαφέρεται εδώ και αρκετό διάστημα για τον 23χρονο γκολκίπερ και φέρεται διατεθειμένος να καλύψει τις απαιτήσεις της Πάρμα.

Συγκεκριμένα, η ιταλική ομάδα ζητά περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ για να παραχωρήσει τον Ιάπωνα τερματοφύλακα, ποσό που η Άστον Βίλα είναι έτοιμη να καταβάλει προκειμένου να τον κάνει δικό της.

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