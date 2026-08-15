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Βιλερμπάν: Έτοιμη να αποκτήσει τον Μαρκ-Όουεν Φότζο Ντάντα

Η Βιλερμπάν συνεχίζει τον μεταγραφικό της σχεδιασμό παρά τα οικονομικά προβλήματα και είναι έτοιμη να αποκτήσει τον 20χρονο Γάλλο γκαρντ Μαρκ-Όουεν Φότζο Ντάντα από τη Νανσί

Βιλερμπάν: Έτοιμη να αποκτήσει τον Μαρκ-Όουεν Φότζο Ντάντα
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Σύμφωνα με το «Bebasket», η Βιλερμπάν βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του 20χρονου Γάλλου γκαρντ Μαρκ-Όουεν Φότζο Ντάντα, για τον οποίο είναι διατεθειμένη να καταβάλει το buy-out στη Νανσί.

Ο νεαρός άσος πραγματοποίησε μια θετική σεζόν στο γαλλικό πρωτάθλημα, αφήνοντας καλές εντυπώσεις με τις εμφανίσεις του. Συνολικά αγωνίστηκε σε 30 παιχνίδια, έχοντας κατά μέσο όρο 6,1 πόντους και 1,9 ασίστ.

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