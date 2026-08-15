Τζαμπάρι Πάρκερ: Επιστρέφει στην Παρτίζαν, αλλά παραμένει εκτός πλάνων

Η νέα σεζόν της EuroLeague πλησιάζει και οι ομάδες ετοιμάζονται να επιστρέψουν στις προπονήσεις. Στην Παρτίζαν, ωστόσο, παραμένει ανοιχτή η υπόθεση του Τζαμπάρι Πάρκερ.

Σύμφωνα με τη Mozzart Sport, ο Αμερικανός φόργουορντ θα παρουσιαστεί κανονικά στο Βελιγράδι στις 20 Αυγούστου, προκειμένου να συμμετάσχει στις προπονήσεις της ομάδας μέχρι να βρεθεί ο επόμενος σταθμός της καριέρας του.

Ο προπονητής της Παρτίζαν, Τζοάν Πενιαρόγια, φέρεται να μην υπολογίζει στον πρώην NBAer, κάτι που είχε φανεί και κατά την παρουσία του στην Μπαρτσελόνα. Ωστόσο, μέχρι να βρεθεί η κατάλληλη λύση, ο Πάρκερ θα συνεχίσει να προπονείται με τη σερβική ομάδα.