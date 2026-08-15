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Τζαμπάρι Πάρκερ: Επιστρέφει στην Παρτίζαν, αλλά παραμένει εκτός πλάνων

Ο Τζαμπάρι Πάρκερ αναμένεται να βρεθεί κανονικά στο Βελιγράδι στις 20 Αυγούστου και να προπονείται με την Παρτίζαν μέχρι να βρεθεί λύση για την αποχώρησή του από τον σερβικό σύλλογο.

Τζαμπάρι Πάρκερ: Επιστρέφει στην Παρτίζαν, αλλά παραμένει εκτός πλάνων
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Η νέα σεζόν της EuroLeague πλησιάζει και οι ομάδες ετοιμάζονται να επιστρέψουν στις προπονήσεις. Στην Παρτίζαν, ωστόσο, παραμένει ανοιχτή η υπόθεση του Τζαμπάρι Πάρκερ.

Σύμφωνα με τη Mozzart Sport, ο Αμερικανός φόργουορντ θα παρουσιαστεί κανονικά στο Βελιγράδι στις 20 Αυγούστου, προκειμένου να συμμετάσχει στις προπονήσεις της ομάδας μέχρι να βρεθεί ο επόμενος σταθμός της καριέρας του.

Ο προπονητής της Παρτίζαν, Τζοάν Πενιαρόγια, φέρεται να μην υπολογίζει στον πρώην NBAer, κάτι που είχε φανεί και κατά την παρουσία του στην Μπαρτσελόνα. Ωστόσο, μέχρι να βρεθεί η κατάλληλη λύση, ο Πάρκερ θα συνεχίσει να προπονείται με τη σερβική ομάδα.

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