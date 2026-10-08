Euroleague: Πλούσια δράση και… πέρα από το Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε | Πού θα δείτε τους αγώνες

Η αυλαία της 4ης αγωνιστικής άνοιξε με τη νίκη της Βιλερμπάν στον γαλλικό «εμφύλιο» με την Παρί και συνεχίζεται σήμερα με έξι αναμετρήσεις.

Το παιχνίδι που ξεχωρίζει είναι φυσικά εκείνο του Παναθηναϊκού με τη Φενέρμπαχτσε στο T-Center, ωστόσο ενδιαφέρουν παρουσιάζουν κι οι υπόλοιπες αναμετρήσεις.

Η δράση ξεκινά στις 19:00, με δύο παιχνίδια. Η Ντουμπάι υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα, με τους γηπεδούχους να αναζητούν αντίδραση μετά την ήττα από τη Φενέρμπαχτσε. Από την άλλη, οι Σέρβοι προέρχονται από τη νίκη (77-72) επί της Αναντολού Εφές, αποτέλεσμα που τους επέτρεψε να αφήσουν πίσω τις διαδοχικές εντός έδρας ήττες από Ζάλγκιρις και Χάποελ Τελ Αβίβ.

Την ίδια ώρα, στο Βελιγράδι, η τυπικά γηπεδούχος Μακάμπι Τελ Αβίβ θα αντιμετωπίσει την Αρμάνι Μιλάνο. Η ισραηλινή ομάδα δεν έχει καταφέρει ακόμα να πανηγυρίσει νίκη στη φετινή διοργάνωση, ενώ οι Ιταλοί έχουν ρεκόρ 1-2 και προέρχονται από την εκτός έδρας ήττα με 86-76 από την Μπασκόνια.

Στις 21:00, η Μπάγερν Μονάχου θα υποδεχθεί τη Βίρτους Μπολόνια. Οι Βαυαροί ξεκίνησαν με νίκη επί της Χάποελ, όμως, στη διπλή αγωνιστική της προηγούμενης εβδομάδας γνώρισαν δύο ήττες, από Φενέρμπαχτσε και Παρτίζαν. Η Βίρτους, από την άλλη, ταξιδεύει στο Μόναχο με ανεβασμένη ψυχολογία, μετά τη σημαντική νίκη επί του Ολυμπιακού, η οποία ήταν κι η πρώτη της στη φετινή Euroleague.

Μισή ώρα αργότερα, στις 21:30, η Βαλένθια θα φιλοξενήσει τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Οι Ισπανοί έχουν κάνει εντυπωσιακό ξεκίνημα, μετρώντας τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, ενώ η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη αντέδρασε μετά την ήττα της πρεμιέρας, επικρατώντας διαδοχικά του Ερυθρού Αστέρα και της Ρεάλ Μαδρίτης.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 21:45, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να υποδέχεται την Παρτίζαν. Η «βασίλισσα» ψάχνει την πρώτη της νίκη στη φετινή regular season, καθώς έχει ξεκινήσει με τρεις συνεχόμενες ήττες. Στον αντίποδα, η σερβική ομάδα βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, έχοντας κάνει το «3 στα 3», καθώς έχουν επικρατήσει των Αρμάνι Μιλάνο, Παρί και Μπάγερν.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Πέμπτης (08/10)