Ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ φέρονται να έχουν στη μεταγραφική τους λίστα τον Νίκολα Μόρο της Μπολόνια, σύμφωνα με δημοσίευμα από το εξωτερικό.

Ο Μόρο γεννήθηκε στις 12 Μαρτίου 1998, έχει ύψος 1,83 μ. και αγωνίζεται κυρίως ως αμυντικός χαφ. Είναι δεξιοπόδαρος και έχει καταγράψει μέχρι σήμερα 10 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Κροατίας.

Ο 27χρονος μέσος δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Μπολόνια έως το τέλος της φετινής σεζόν, ωστόσο δεν βρίσκεται στις βασικές επιλογές της ομάδας κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, μετρώντας μόλις πέντε συμμετοχές και συνολικά 106 λεπτά.

Συνολικά, με τη φανέλα του ιταλικού συλλόγου έχει αγωνιστεί σε 136 παιχνίδια, έχοντας απολογισμό πέντε γκολ και εννέα ασίστ. Στην Μπολόνια μετακόμισε από την Ντιναμό Μόσχας έναντι 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ προηγουμένως είχε αγωνιστεί στη Ντινάμο Ζάγκρεμπ.

Με τη ρωσική ομάδα κατέγραψε 66 συμμετοχές, πέντε γκολ και πέντε ασίστ, ενώ στην ομάδα της Κροατίας, από όπου ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία, μέτρησε 115 αγώνες, 10 γκολ και οκτώ ασίστ.