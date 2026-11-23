Η Ελλάδα είχε ουσιαστικά «κλειδώσει» την παρουσία της στην επόμενη φάση μετά τις δύο νίκες της απέναντι στην Αίγυπτο και τον Παναμά, ωστόσο η ολοκλήρωση όλων των αναμετρήσεων της Δευτέρας (23/11) επισημοποίησε και μαθηματικά την πρόκρισή της.

Πλέον, η «γαλανόλευκη» στρέφει την προσοχή της στην τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων, όπου θα αντιμετωπίσει το Κατάρ, τη διοργανώτρια χώρα του τουρνουά. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, στις 16:30 ώρα Ελλάδας.

Η ενημέρωση της ΕΠΟ:

«Η Εθνική Ομάδα εξασφάλισε και τυπικά την πρόκρισή της στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου U-17, καθώς τα αποτελέσματα της Δευτέρας 23/11 διασφάλισαν ότι η Ελλάδα θα βρίσκεται ανάμεσα στις 32 καλύτερες ομάδες του κόσμου.

Μετά τις δύο σπουδαίες νίκες επί της Αιγύπτου (2-1) και του Παναμά (2-1), η Εθνική U17 έφτασε τους 6 βαθμούς στον 1ο όμιλο και εξασφάλισε την παρουσία της στη φάση των νοκ άουτ, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της τελευταίας αγωνιστικής.

Πλέον, η ομάδα στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση με το Κατάρ, την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου (16:30 ώρα Ελλάδας), με στόχο να ολοκληρώσει στην κορυφή του ομίλου την παρουσία της στη φάση των ομίλων και να συνεχίσει με τον καλύτερο τρόπο το ιστορικό της ταξίδι στο Μουντιάλ!».