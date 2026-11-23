Στην αγορά ως free agent εξακολουθεί να κυκλοφορεί ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ, με τον πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ να μην έχει βρει μέχρι στιγμής αυτό που ψάχνει από τον «μαγικό κόσμο» του NBA.

Ο 26χρονος γκαρντ παρ' όλα αυτά έχει τραβήξει τα βλέμματα αρκετών ομάδων, ενώ νέο δημοσίευμα του έγκυρου ρεπόρτερ, Μάικλ Σκότο κάνει λόγο για ενδιαφέρον των Ορλάντο Μάτζικ και Ντένβερ Νάγκετς να εντάξουν τον παίκτη στο έμψυχο δυναμικό τους.

Ενδιαφέρον για τον ίδιο έχει υπάρξει και από άλλες ομάδες του NBA όπως οι Μαϊάμι Χιτ, οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς και οι Σακραμέντο Κινγκς.

Ο Πόρτερ προέρχεται από εξαιρετική σεζόν, καθώς με τη φανέλα των Μιλγουόκι Μπακς είχε κατά μέσο όρο 17,4 πόντους, 7,4 ασίστ, 5,2 ριμπάουντ και 2,2 κλεψίματα ανά αγώνα σε 33,2 λεπτά συμμετοχής.