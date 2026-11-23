Πάνω από 11 χιλιάδες κόσμος αναμένεται την Πέμπτη στο Παγκρήτιο στάδιο – Σε ποιες θύρες έχουν μείνει εισιτήρια για το ματς του ΟΦΗ με την Άντερλεχτ

Αντίστροφη μέτρηση για την αναμέτρηση του ΟΦΗ με την Άντερλεχτ στο Παγκρήτιο στάδιο την ερχόμενη Πέμπτη για τη League Phase του Europa League.

Μέχρι στιγμής, έχουν πωληθεί πάνω από 11 χιλιάδες εισιτήρια για την αναμέτρηση, μαζί με τα διαρκείας, αλλά και μαζί με τους 780 περίπου φιλάθλους της Άντερλεχτ που θα βρεθούν στο Ηράκλειο.

Αυτή τη στιγμή, διαθέσιμα εισιτήρια υπάρχουν στις θύρες 3, 9, 15, 19, 20.