Νέα δεδομένα προκύπτουν στην πολύκροτη υπόθεση του «Λιόλιος Gate», καθώς, σύμφωνα με δημοσίευμα του «ieidiseis» και της Μαίρης Μπενέα, το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο έκανε δεκτό το αίτημα του ανακριτή για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων.

Η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο για την εξέταση των κινητών τηλεφώνων και των υπόλοιπων συσκευών που έχουν κατασχεθεί από τις Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση, στην οποία εμπλέκονται συνολικά μέχρι στιγμής έξι κατηγορούμενοι.

Συγκεκριμένα, οι συσκευές που κατασχέθηκαν κατά τις αστυνομικές έρευνες στις κατοικίες των κατηγορουμένων αναμένεται να μεταφερθούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ), προκειμένου να πραγματοποιηθεί η απαραίτητη ψηφιακή ανάλυση.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται κλήσεις, γραπτά μηνύματα (SMS) και συνομιλίες μέσω εφαρμογών επικοινωνίας, καθώς η ανάκτηση και η αξιολόγηση των συγκεκριμένων δεδομένων εκτιμάται ότι μπορεί να προσφέρει σημαντικά στοιχεία για τη δράση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης, αλλά και για τον ρόλο καθενός από τους έξι κατηγορούμενους.

Παράλληλα, από τα στοιχεία που ενδέχεται να προκύψουν από την εξέταση των συσκευών δεν αποκλείεται να προκύψουν αναφορές και σε άλλα πρόσωπα, όπως παράγοντες, διαιτητές ή προπονητές, τα οποία μέχρι στιγμής δεν περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Ωστόσο, οποιαδήποτε εμπλοκή νέων προσώπων θα πρέπει να προκύψει από την αξιολόγηση των ευρημάτων των Αρχών.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται και η ψηφιακή έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, η οποία αφορά τον έλεγχο τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων και περιουσιακών στοιχείων των έξι κατηγορουμένων. Τα αποτελέσματα και αυτής της διαδικασίας αναμένονται με ενδιαφέρον, καθώς ενδέχεται να προσθέσουν νέα στοιχεία στην υπόθεση.