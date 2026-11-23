Ο σοβαρός τραυματισμός του Σαντίνο Αντίνο αναγκάζει τον Παναθηναϊκό να επανεξετάσει τον μεταγραφικό του σχεδιασμό ενόψει της χειμερινής περιόδου, με την απόκτηση εξτρέμ να αποκτά πλέον ακόμη μεγαλύτερη προτεραιότητα για τον Τζέικομπ Νίστρουπ.

Οι χειρότεροι φόβοι για τον Αργεντινό μεσοεπιθετικό επιβεβαιώθηκαν, καθώς οι εξετάσεις έδειξαν ολική ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο, γεγονός που τον θέτει νοκ άουτ για το υπόλοιπο της σεζόν.

Μία εξέλιξη που αποτελεί σημαντικό πλήγμα για το «τριφύλλι» και διαφοροποιεί τα δεδομένα ενόψει της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου.

Επιτακτική η ανάγκη για απόκτηση εξτρέμ τον Ιανουάριο

Στον Παναθηναϊκό είχαν ήδη εντοπίσει την ανάγκη για ενίσχυση στα άκρα της επίθεσης, ωστόσο η απουσία του Αντίνο καθιστά πλέον επιτακτική την απόκτηση ενός ποδοσφαιριστή που θα μπορεί να προσφέρει άμεσα και να διεκδικήσει θέση βασικού.

Οι «πράσινοι» δεν αναζητούν απλώς μία συμπληρωματική λύση για τα εξτρέμ, αλλά έναν παίκτη με ποιότητα, ταχύτητα και δημιουργικά χαρακτηριστικά, ο οποίος θα μπορεί να κάνει τη διαφορά στο επιθετικό παιχνίδι της ομάδας.

Μάλιστα, σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, στο μεταγραφικό προσκήνιο βρίσκεται η περίπτωση ενός ιδιαίτερα δυνατού ονόματος. Πρόκειται για εξτρέμ που έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ομάδα του, αγωνίζεται σε σύλλογο με ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, διαθέτει υψηλό κασέ και το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει γίνει γνωστό το όνομα του ποδοσφαιριστή, ενώ δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη συμφωνία. Η συγκεκριμένη πληροφορία δείχνει πως ο Παναθηναϊκός ενδέχεται να κινηθεί για μία μεταγραφή υψηλού επιπέδου, επιδιώκοντας να καλύψει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το κενό που αφήνει ο Αντίνο.

Πελίστρι και Γιάγκουσιτς στο πλάνο του Νίστρουπ

Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η περίπτωση του Φακούντο Πελίστρι. Ο Ουρουγουανός εξτρέμ είχε βρεθεί το προηγούμενο διάστημα στο επίκεντρο σεναρίων αποχώρησης, ωστόσο ο τραυματισμός του Αντίνο μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα.

Πλέον, ο Πελίστρι έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει περισσότερο χρόνο συμμετοχής και να αποτελέσει μία επιπλέον λύση για τον Τζέικομπ Νίστρουπ στα άκρα της επίθεσης.

Στις επιλογές του Δανού τεχνικού βρίσκεται και ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς, ο οποίος μπορεί να προσφέρει λύσεις σε δημιουργικούς ρόλους πίσω από τον επιθετικό. Η παρουσία του απέναντι στον ΟΦΗ και το γκολ που σημείωσε ενίσχυσαν τις προοπτικές αξιοποίησής του, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μπορεί να καλύψει από μόνος του το αγωνιστικό κενό που προέκυψε.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο για περισσότερες μεταγραφές

Σε ό,τι αφορά τον αριθμό των μεταγραφικών κινήσεων, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποκτηθούν περισσότεροι από ένας ποδοσφαιριστές για τα άκρα της επίθεσης.

Οι τελικές αποφάσεις θα εξαρτηθούν τόσο από τις ανάγκες που θα αξιολογήσει ο Νίστρουπ όσο και από τις εξελίξεις γύρω από το μέλλον του Πελίστρι.

Το μόνο δεδομένο είναι πως ο τραυματισμός του Αντίνο έχει αλλάξει τις προτεραιότητες στον μεταγραφικό σχεδιασμό του Παναθηναϊκού.

Το «τριφύλλι» αναμένεται να εξετάσει με ιδιαίτερη προσοχή την αγορά των εξτρέμ, με στόχο να βρει έναν ποδοσφαιριστή που θα μπορέσει να προσφέρει άμεσα ποιότητα, ταχύτητα και λύσεις στην επιθετική λειτουργία της ομάδας ενόψει της συνέχειας της σεζόν.