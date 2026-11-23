Επιβεβαιώθηκε το χειρότερο σενάριο για τον Σαντίνο Αντίνο και τον Παναθηναϊκό, καθώς ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός υπέστη ολική ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο στην αναμέτρηση με τον ΟΦΗ.

Ως εκ τούτου ο Αντίνο θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, με την επιστροφή του να υπολογίζεται πλέον από τη σεζόν 2027/28.

Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Αργεντινός το μεσημέρι της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου επιβεβαίωσαν τους φόβους των ανθρώπων του Παναθηναϊκού και η ζημιά στο αριστερό γόνατο του Αντίνο είναι μεγάλη.

Ο Αργεντινός στραβοπάτησε στη διεκδίκηση της μπάλας και έπεσε στο χορτάρι, σφαδάζοντας από τους πόνους, ενώ το γεγονός πως ξέσπασε σε κλάμματα κατευθείαν σήμανε συναγερμό στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού που κατάλαβαν πως κάτι δεν πήγαινε καθόλου καλά.