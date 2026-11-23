Με μια σημαντική απουσία θα ταξιδέψει ο Παναθηναϊκός στη Βαλένθια για να αντιμετωπίσει τον ισπανικό σύλλογο στην Roig Arena το βράδυ της Τρίτης (24/11, 21:30), αφού ο Κώστας Σλούκας δεν θα ακολουθήσει την αποστολή.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, ωστόσο κρίθηκε σκόπιμο να μην αγωνιστεί στην αναμέτρηση με τη Βαλένθια για λόγους συντήρησης και ξεκούρασης, καθώς δεν θέλουν να τον πιέσουν περαιτέρω.

Έτσι, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς καλείται να βρει λύσεις στην περιφέρεια και να διαχειριστεί την απουσία του Κώστα Σλούκα από τον σημαντικό αγώνα κόντρα στη Βαλένθια.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού προπονήθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας (23/11) και αμέσως μετά, η αποστολή της ομάδας ξεκίνησε το ταξίδι της για την Ισπανία.