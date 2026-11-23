Ξεκίνησε τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου η προετοιμασία της Εθνικής ομάδας για τις δύο κρίσιμες αναμετρήσεις των Προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027 με Γεωργία (26/11) και Ισπανία (29/11).

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ βρέθηκε στις κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη και των συνεργατών του, παρά το γεγονός πως δεν έχει αγωνιστικό ρυθμό, αφού εκτίει ακόμα την τιμωρία που του έχει επιβληθεί από τον Ολυμπιακό.

Ο διεθνής γκαρντ των Πειραιωτών βρέθηκε από σήμερα στο ΟΑΚΑ και έδωσε το «παρών» στην πρώτη προπόνηση της Εθνικής ομάδας, γεγονός που σημαίνει πως δεν θα αγωνιστεί στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ (25/11, 21:15) στη Sunel Arena, αλλά θα είναι διαθέσιμος για τα δύο καθοριστικά παιχνίδια της γαλανόλευκης.

Αναφορικά με τους υπόλοιπους διεθνείς του Ολυμπιακού, Κώστα Παπανικολάου, Όμηρο Νετζήπογλου και Αντώνη Καραγιαννίδη αναμένονται να ενσωματωθούν τις επόμενες ημέρες και να είναι διαθέσιμοι για την αναμέτρηση με τη Γεωργία (26/11, 20:00).