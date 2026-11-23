Και εκεί που δεν προλάβαμε να ησυχάσουμε με το εκρηκτικό φινάλε του δεύτερου κύκλου του MobLand του Γκάι Ρίτσι, σύμφωνα με δημοσιεύματα ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς ετοιμάζεται να περάσει ξαναδιαβεί τον κόσμο της υποκριτικής, αυτή τη φορά όμως σε εκείνον της τηλεοπτικής μαφίας. Ο Σουηδός πρώην επιθετικός φέρεται να αναλαμβάνει ρόλο κακού στην τρίτη σεζόν του MobLand, δίπλα στους Tom Hardy, Pierce Brosnan και Helen Mirren και, μεταξύ μας, δυσκολευόμαστε να σκεφτούμε κάποιον πιο ταιριαστό από αυτόν.

Βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ζλάταν δοκιμάζει τις υποκριτικές του δυνατότητες καθώς το 2023 εμφανίστηκε στην ταινία Asterix & Obelix: The Middle Kingdom, υποδυόμενος τον Ρωμαίο πολεμιστή Antivirus, που... πιο Ζλάταν δεν γίνεται!

Μια εμφάνιση που μπορεί να μην τον έφερε κοντά σε κάποιο Όσκαρ, αλλά τουλάχιστον μας έδωσε την ευκαιρία να τον δούμε σε έναν διαφορετικό ρόλο.

Και κάπως έτσι, μας ήρθε η ιδέα να θυμηθούμε μερικούς ακόμη ποδοσφαιριστές που αποφάσισαν κάποια στιγμή να αφήσουν τα αποδυτήρια για τα κινηματογραφικά πλατό ή την τηλεόραση. Άλλοι τα κατάφεραν περίφημα, άλλοι έκαναν ένα πέρασμα που δύσκολα θα θυμόταν κανείς και κάποιοι απλώς απέδειξαν ότι η υποκριτική δεν είναι απαραίτητα το δεύτερο ταλέντο τους.

Εμείς κάναμε και μία ελληνική προσθήκη που δεν θα μπορούσε να λείπει.

1. Zinedine Zidane (Αστερίξ στους Ολυμπιακούς Αγώνες)

Το γεγονός ότι ο Ζλάταν εμφανίστηκε σε ταινία του Αστερίξ δεν σημαίνει ότι ήταν και ο πρώτος ποδοσφαιριστής που το έκανε. Πίσω στο 2008, ο Ζινεντίν Ζιντάν είχε ήδη περάσει από το κινηματογραφικό σύμπαν των Γαλατών, στην ταινία Asterix at the Olympic Games.

Εκεί, ο Ζιζού υποδύθηκε τον Numerodis, ενώ η ταινία κατάφερε να συγκεντρώσει μια πραγματικά απίθανη παρέα αθλητών και διασημοτήτων. Ο Μάικλ Σουμάχερ συμμετείχε σε αρματοδρομίες, ο Αλέν Ντελόν ενσάρκωσε τον Ιούλιο Καίσαρα, ενώ στο κινηματογραφικό πάρτι εμφανίστηκαν ακόμη ο Τόνι Πάρκερ και η Αμελί Μορεσμό.

Με λίγα λόγια, ήταν σαν να αποφάσισε η γαλλική αθλητική ελίτ να κάνει ένα πέρασμα από το Χόλιγουντ. Και κάπου εκεί βρέθηκε και ο Ζιντάν, ο οποίος μπορεί να μην χρειάστηκε ποτέ να αποδείξει κάτι ως ποδοσφαιριστής, αλλά σίγουρα μας χάρισε μια διαφορετική εικόνα του.

2. David Beckham (King Arthur: Legend of the Sword)

Με βάση το παρουσιαστικό του, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ θα μπορούσε να έχει γεννηθεί για να υποδυθεί έναν ιππότη. Θα μπορούσαμε να τον φανταστούμε ακόμη και ως Λάνσελοτ, αν και ο Γκάι Ρίτσι είχε διαφορετικά σχέδια.

Στο King Arthur: Legend of the Sword του 2017, ο Becks εμφανίστηκε για λίγο στον ρόλο ενός φρουρού ονόματι Trigger. Μια εμφάνιση που δεν θα λέγαμε ότι άλλαξε την ιστορία του κινηματογράφου, αλλά τουλάχιστον μας έδωσε την ευκαιρία να τον δούμε μεσαιωνικό.

Τελικά, ο Τσάρλι Χάναμ πήρε τη δόξα του Αρθούρου, ενώ ο Τζιμόν Χούνσου ανέλαβε τον ρόλο του Sir Bedivere. Ο Μπέκαμ, πάντως, είχε ήδη κλέψει μερικά βλέμματα. Γιατί, κακά τα ψέματα, όταν έχεις αυτό το παρουσιαστικό, ακόμη και μια μικρή εμφάνιση μπορεί να κάνει τη δουλειά της.

3. Fitz Hall (The Fifht Element)

Εδώ μιλάμε για μία από τις πιο απρόσμενες συμμετοχές. Ο Φιτζ Χολ μπορεί να έκανε την καριέρα του στα αγγλικά γήπεδα, περνώντας από την Κρίσταλ Πάλας, την ΚΠΡ και τη Γουότφορντ, όμως είχε βρεθεί μπροστά από κινηματογραφική κάμερα πολύ πριν γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής.

Συγκεκριμένα, έκανε ένα σύντομο πέρασμα από το The Fifth Element του Λικ Μπεσόν, την ταινία επιστημονικής φαντασίας με τον Μπρους Γουίλις και τη Μίλα Γιόβοβιτς.

Δεν γνωρίζουμε αν τότε είχε στο μυαλό του μια καριέρα στο σινεμά ή αν απλώς έτυχε να βρεθεί στο σωστό μέρος τη σωστή στιγμή. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι η εμφάνισή του ήταν τόσο σύντομη, ώστε αν δεν γνωρίζαμε την ιστορία, μάλλον δεν θα τον αναγνωρίζαμε ποτέ.

4. Ally McCoist (A Shot at Glory)

Ας ξεκινήσουμε με την παραδοχή πως το A Shot at Glory δεν είναι ακριβώς η ταινία που θα βάλεις στη λίστα με τις αγαπημένες σου κινηματογραφικές δημιουργίες. Μάλιστα, η πιο εύστοχη κριτική που έχουμε ακούσει για αυτήν είναι η εξής: «Την έχω πετύχει δύο φορές στην τηλεόραση στη μία τη νύχτα. Την είδα για να με πάρει ο ύπνος».

Κι όμως, μέσα σε αυτή την ποδοσφαιρική ιστορία με τον Ρόμπερτ Ντιβάλ και τον Μάικλ Κίτον, υπάρχει ένας άνθρωπος που κάνει αξιοπρεπέστατη δουλειά. Ο Άλι ΜακΚόιστ, ο θρύλος της Ρέιντζερς, υποδύεται τον ποδοσφαιριστή Jackie McQuillan και καταφέρνει να σταθεί μια χαρά δίπλα στους επαγγελματίες ηθοποιούς.

Για να είμαστε δίκαιοι, η υποκριτική του είναι αρκετά καλύτερη από τη σκωτσέζικη προφορά του Ρόμπερτ Ντιβάλ. Και αυτό από μόνο του λέει αρκετά.

5. Ronaldo (Mike Bassett: England Manager)

Αν δεν έχεις δει το Mike Bassett: England Manager, βάλε το στη λίστα σου. Πρόκειται για μία από εκείνες τις βρετανικές κωμωδίες που είναι τόσο καμένες, ώστε καταλήγουν να γίνονται απολαυστικές.

Ο Ρίκι Τόμλινσον υποδύεται έναν προπονητή χαμηλότερων κατηγοριών που αναλαμβάνει την εθνική Αγγλίας και καλείται να την οδηγήσει στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Το αποτέλεσμα είναι ένα ποδοσφαιρικό mockumentary γεμάτο ατάκες, απίθανες καταστάσεις και αρκετή σάτιρα για το αγγλικό ποδόσφαιρο.

Και κάπου εκεί εμφανίζεται ο Ρονάλντο. Ο Βραζιλιάνος θρύλος κάνει ένα cameo ως ο εαυτός του, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη αξία σε μια ήδη απολαυστική ποδοσφαιρική παρωδία.

(Photo by Vianney Le Caer/Invision/AP) Invision

Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι περισσότερο. Μιλάμε για τον πραγματικό Φαινόμενο, ο οποίος αποφάσισε να κάνει ένα σύντομο πέρασμα από μια ταινία που δεν παίρνει τον εαυτό της ούτε στο ελάχιστο.

6. Eric Cantona (Looking for Eric)

Ο Ερίκ Καντονά ήταν πάντα μια ξεχωριστή περίπτωση. Οι φίλοι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τον λάτρεψαν, σήκωσαν τους γιακάδες τους για να τον τιμήσουν και έμαθαν να ζουν με την εκρηκτική προσωπικότητά του.

Αν περίμενε κανείς ότι μετά το ποδόσφαιρο θα τον έβλεπε σε δικαστικές αίθουσες για κάποιον καβγά, μάλλον δεν είχε υπολογίσει την αγάπη του Γάλλου για την υποκριτική.

Ο Καντονά εξελίχθηκε σε έναν αρκετά συνεπή ηθοποιό, συμμετέχοντας σε αρκετές κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Η πιο χαρακτηριστική του εμφάνιση ήρθε στο Looking for Eric του Κεν Λόουτς, όπου υποδύεται ουσιαστικά τον εαυτό του.

Η ταινία ακολουθεί έναν φανατικό φίλο της Γιουνάιτεντ που περνά δύσκολες στιγμές και βρίσκει καθοδήγηση μέσα από τις φανταστικές συζητήσεις του με το ποδοσφαιρικό του είδωλο. Και, όσο περίεργο κι αν ακούγεται, ο Καντονά τα πηγαίνει εξαιρετικά. Δεν μιλάμε απλώς για μια καλή εμφάνιση ποδοσφαιριστή, αλλά για έναν άνθρωπο που βρήκε πραγματικά δεύτερη καριέρα.

7. Vinnie Jones... σε ό,τι υπάρχει

Είναι δύσκολο να φανταστείς τον Βίνι Τζόουνς να παίζει ποδόσφαιρο χωρίς να έχεις στο μυαλό σου την εικόνα ενός ανθρώπου που είναι έτοιμος να τσακωθεί με ολόκληρη την αντίπαλη ενδεκάδα.

Και ίσως αυτός να είναι ο λόγος που η μετάβασή του στον κινηματογράφο έμοιαζε τόσο φυσιολογική. Ο άλλοτε σκληρός χαφ της Γουίμπλεντον δεν χρειάστηκε να αλλάξει ιδιαίτερα προσωπικότητα για να βρει τη θέση του στα κινηματογραφικά πλατό.

Ο Γκάι Ρίτσι τον αξιοποίησε στο Lock, Stock and Two Smoking Barrels,το Snatch και πρόσφατα το The Gentlemen, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν δεκάδες εμφανίσεις σε ταινίες δράσης, περιπέτειας και κωμωδίες. Τον έχουμε δει ως μπράβο, εγκληματία, τρομοκράτη, ακόμη και μεταλλαγμένο στο X-Men: The Last Stand, αν και personal αγαπημένη είναι η εμφάνισή του Eurotrip!

Δεν χρειάζεται να κάνουμε ιδιαίτερη αξιολόγηση των υποκριτικών του ικανοτήτων. Κάποιοι άνθρωποι έχουν γεννηθεί για συγκεκριμένους ρόλους. Και ο Βίνι είναι ένας από αυτούς. Όπου υπάρχει ξύλο, ένταση και βρετανική αργκό, εκεί θα βρίσκεται.

8. Stan Collymore (Βασικό Ένστικτο 2)

Οι φίλοι του αγγλικού ποδοσφαίρου θυμούνται τον Σταν Κόλιμορ ως έναν επιθετικό που πέρασε από τη Λίβερπουλ, την Άστον Βίλα και τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Εμείς, βέβαια, θα τον θυμόμαστε και για έναν διαφορετικό λόγο.

Ο άλλοτε Άγγλος διεθνής έκανε την εμφάνισή του στο Basic Instinct 2, δίπλα στη Σάρον Στόουν. Και κάπως έτσι, βρέθηκε να συμμετέχει σε ένα από τα πιο συζητημένα ερωτικά θρίλερ της εποχής.

Δεν θα μπούμε στη διαδικασία να κρίνουμε την υποκριτική του. Θα αρκεστούμε στο γεγονός ότι βρέθηκε σε μια ταινία με τη Σάρον Στόουν και αυτό, για αρκετούς άνδρες της εποχής, ήταν αρκετό για να του εξασφαλίσει μια θέση στην ιστορία.

9. Νίκος Αναστόπουλος (Η διαφήμιση της Rexona)

Εντάξει, εδώ θα κάνουμε μια μικρή εξαίρεση. Ο Νίκος Αναστόπουλος δεν έχει αφήσει το αποτύπωμά του σε κάποια κινηματογραφική παραγωγή, αλλά η συγκεκριμένη εμφάνιση στην τηλεοπτική διαφήμιση της Rexona είναι τόσο χαρακτηριστική που δεν θα μπορούσε να λείπει.

Ο αγαπημένος «Μουστάκιας» του ελληνικού ποδοσφαίρου πρωταγωνίστησε σε ένα διαφημιστικό που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά. Πλούσια τριχοφυΐα, μουστάκι που θα ζήλευε ακόμη και ο Τομ Σέλεκ και μια αυτοπεποίθηση που δεν χρειαζόταν ιδιαίτερη σκηνοθετική παρέμβαση.

Αν κάτι κρατάμε από εκείνη τη διαφήμιση, είναι ότι ο Αναστόπουλος κατάφερε να γίνει αναγνωρίσιμος ακόμη και σε ανθρώπους που δεν είχαν ιδέα από ποδόσφαιρο. Και αυτό είναι ένα επίτευγμα από μόνο του.

10. Djibril Cissé (Taxi 4)

Κάποτε ο Τζιμπρίλ Σισέ ήταν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα των ευρωπαϊκών γηπέδων. Ένας επιθετικός με εκρηκτική ταχύτητα, ιδιαίτερο στιλ και εμφάνιση που δύσκολα περνούσε απαρατήρητη. Στη Γαλλία, μάλιστα, η μεταγραφή του στη Μαρσέιγ από τη Λίβερπουλ είχε προκαλέσει τεράστιο ενθουσιασμό. Και κάπου εκεί ήρθε η ευκαιρία για ένα πέρασμα από τον κινηματογράφο.

Ο Σισέ εμφανίστηκε στο Taxi 4, την τέταρτη ταινία της γνωστής γαλλικής σειράς, κάνοντας ένα cameo ως ο εαυτός του. Μια εμφάνιση που συνδέθηκε με το ποδοσφαιρικό του προφίλ και την αγάπη των Γάλλων για τον ίδιο.

Λίγα χρόνια αργότερα θα τον βλέπαμε και στην Ελλάδα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, αλλά αυτό είναι μια εντελώς διαφορετική ιστορία.

Και τώρα, Ζλάταν, η σειρά σου

Όπως είδες, το ποδόσφαιρο και η υποκριτική έχουν κοινό πεδίο. Άλλοι ανακάλυψαν ένα δεύτερο ταλέντο, άλλοι περιορίστηκαν σε ένα σύντομο cameo, αλλά αρκετοί έμειναν στην ιστορία για τους πιο απρόσμενους λόγους.

Ο Ζλάταν, πάντως, φαίνεται πως θέλει να ανεβάσει τον πήχη και αν τελικά βρεθεί στον τρίτο κύκλο του MobLand, θα έχει την ευκαιρία να μοιραστεί το τηλεοπτικό πλατό με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ.

Άλλωστε, όταν ο Ζλάταν μπαίνει σε ένα δωμάτιο, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη εισαγωγή. Οι υπόλοιποι απλώς προσαρμόζονται στο σενάριο.