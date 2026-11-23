Με σημαντικές απουσίες θα παραταχθεί η Λιθουανία στα παιχνίδια με τη Σερβία (26/11) και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (29/11), για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, καθώς τα προβλήματα τραυματισμών και οι υποχρεώσεις των συλλόγων δημιουργούν αρκετούς «πονοκεφάλους».

Ο Αζουόλας Τουμπέλις δεν θα ενισχύσει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, καθώς αντιμετωπίζει ένα μικρό πρόβλημα στο γόνατο και κρίθηκε απαραίτητο να ξεκουραστεί.

Παράλληλα, ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις, αν και συμπεριλαμβάνεται στις κλήσεις, δεν αναμένεται να αγωνιστεί απέναντι στη Σερβία, ενώ δεδομένη είναι η απουσία του Γιόνας Βαλαντσιούνας από τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.