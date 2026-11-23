ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΚΟΜΟ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΤΑΣ

Με προορισμό την Ιταλία αναχωρεί το πρωί της Δευτέρας (23/11) η αποστολή της ΑΕΚ, ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με την Κόμο, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο Μάρκο Νίκολιτς και οι ποδοσφαιριστές του έφτασαν στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» σε ευχάριστο κλίμα, έχοντας την ευκαιρία να φωτογραφηθούν και να υπογράψουν αυτόγραφα σε φίλους της Ένωσης που βρέθηκαν εκεί για να τους αποχαιρετήσουν.

Στα αγωνιστικά, εκτός αποστολής βρίσκονται οι τραυματίες Ζούμπκοφ και Αριάγκα, καθώς και ο τιμωρημένος Κοϊτά. Ο πρώτος έχει ήδη αντικατασταθεί στην ευρωπαϊκή λίστα από τον Κουτέρα. Αντίθετα, οι Κάιρινεν και Λυκογιάννης ξεπέρασαν τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν και ακολούθησαν κανονικά την αποστολή.

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ επί ιταλικού εδάφους περιλαμβάνει τη συνέντευξη Τύπου του Νίκολιτς στις 18:00 και την τελευταία προπόνηση της ομάδας στις 19:00 στο «Τζιουζέπε Σινιγκάλια», όπου θα πραγματοποιηθεί και η αναμέτρηση της Τρίτης.