Μία ξεχωριστή στιγμή στην καριέρα του έζησε ο Έντι Ταβάρες, ο οποίος έγραψε ιστορία με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, φτάνοντας σε ένα σπουδαίο προσωπικό ορόσημο.

Συγκεκριμένα, ο σέντερ από το Πράσινο Ακρωτήρι συμπλήρωσε 700 συμμετοχές με τη «Βασίλισσα» στην αναμέτρηση απέναντι στην Μπανταλόνα για το ισπανικό πρωτάθλημα, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική παρουσία και τη σημαντική προσφορά του στον σύλλογο.

Ωστόσο, ο Ταβάρες έχει μπροστά του ακόμη έναν μεγάλο στόχο. Απέχει μόλις εννέα εμφανίσεις από το να ισοφαρίσει το ρεκόρ του Κάρολ και να διεκδικήσει την κορυφή της σχετικής λίστας, ως ο ξένος παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης.

Αναλυτικά:

«Ο Έντι Ταβάρες συμπλήρωσε 700 συμμετοχές με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, στον αγώνα απέναντι στην Μπανταλόνα (Joventut).

Ο σέντερ φτάνει σε αυτό το ορόσημο κατά τη δέκατη σεζόν του ως παίκτης της Ρεάλ, έχοντας κατακτήσει συνολικά 16 τίτλους: 2 Κύπελλα Ευρώπης, 1 Σούπερ Καπ Ευρωλίγκας, 5 πρωταθλήματα Ισπανίας, 2 Κύπελλα Ισπανίας και 6 Σούπερ Καπ Ισπανίας.

Παράλληλα, απέχει μόλις εννέα αγώνες από το να γίνει ο ξένος παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του Τζέισι Κάρολ (709 συμμετοχές).

Ο Ταβάρες εντάχθηκε στην ομάδα τη σεζόν 2017/18 και από τότε έχει εξελιχθεί στον πιο κυρίαρχο σέντερ της Ευρώπης.

Σε ατομικό επίπεδο, έχει αναδειχθεί MVP του Final Four της Ευρωλίγκας, των τελικών του ισπανικού πρωταθλήματος, του Σούπερ Καπ Ισπανίας και του Σούπερ Καπ Ευρωλίγκας.

Επιπλέον, έχει συμπεριληφθεί τρεις φορές στην καλύτερη πεντάδα της Ευρωλίγκας και τρεις φορές στην καλύτερη πεντάδα του ισπανικού πρωταθλήματος (ACB).

Τέλος, έχει αναδειχθεί τρεις φορές Καλύτερος Αμυντικός της Ευρωλίγκας και τέσσερις φορές Καλύτερος Αμυντικός του ισπανικού πρωταθλήματος».