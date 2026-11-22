Αγχωτική νίκη κατάφερε να πάρει η Άντερλεχτ εντός έδρας απέναντι στη Λέουβεν, με το νικητήριο γκολ να έρχεται στο 86΄ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι Αντριάνο Μπερτατσίνι.

Οι γηπεδούχοι που δεν διανύουν και την καλύτερή τους σεζόν, με τη νίκη τους έφτασαν τους 23 βαθμούς και διατηρήθηκαν στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας. Επόμενη αναμέτρησή τους είναι αυτή εντός έδρας απέναντι στον ΟΦΗ, το βράδυ της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Στην αποστολή της αναμέτρησης ήταν και ο Ηλίας Κουτσούπιας, που κλήθηκε και από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην Εθνική κατά τη διάρκεια της προηγούμενη διακοπής, ωστόσο δεν χρησιμοποιήθηκε από τον Βίτορ Μπρούνο και παρακολούθησε ολόκληρο το παιχνίδι από τον πάγκο.

Αντερλεχτ - Λέουβεν 1-0

Άντερλεχτ (Βίτορ Μπρούνο): Κούσεμανς, Μααμάρ (81' Σαρντέλα), Ομομπαμιντέλε, Πετρό, Αουγκούστινσον, Άμπρος, Στρόικενς, Λανσάνα (46' Άσγκααρντ), Ονιά Σεκέ (61' Μπενταγιέμπ), Τσβέτκοβιτς (81' Μπερτατσίνι), Σικάν (46' Γουίνκλερ).

Λέουβεν (Τζέι Σόφνερ): Φαν ντεν Χέουβελ, Νιακοσί, Πλέτινκξ, Λόρενς, Οπόκου, Σχράιβερς, Τζορτζ, Όσκαρ Χιλ, Μπαλικουίσα (87' Λακόμι), Αντάι (73' Φάεσεν), Μιρισόλα (87' Ικβουεμέσι).