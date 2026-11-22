Την απογοήτευσή του για την εικόνα της Κηφισιάς στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ εξέφρασε ο Σεμπάστιαν Λέτο, μετά τη βαριά ήττα με 4-0. Ο προπονητής των φιλοξενούμενων στάθηκε στο κακό ξεκίνημα της ομάδας του, επισημαίνοντας πως τα λάθη που έγιναν απέναντι σε έναν τόσο ισχυρό αντίπαλο κόστισαν ακριβά.

Οι δηλώσεις του Λέτο:

«Ακόμη και αν είχαμε πολλές απουσίες, η εικόνα μας στο ξεκίνημα δεν ήταν αυτή που πρέπει σε ένα παιχνίδι με αντίπαλο όπως ο ΠΑΟΚ. Τρεις φορές κάναμε αυτά που δεν έπρεπε και τα έχουμε δουλέψει στην προπόνηση, αφήσαμε τον ΠΑΟΚ να δείξει όλα τα δυνατά του σημεία.

Η χειρότερη εμφάνιση που έχουμε κάνει μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα, πρέπει να δούμε τι έφταιξε και να βελτιωθούμε. Όταν απέναντι σε τέτοιες ομάδες μπαίνεις με αυτή τη νοοτροπία και κάνεις αυτά τα δώρα, θα το πληρώσεις».