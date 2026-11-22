Ένας Ολυμπιακός να τον... πιείς στο ποτήρι!

Η ομάδα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ με καταιγιστική εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο «σκόρπισε» με 6-2 τον Ηρακλή στο «Γ. Καραϊσκάκης», πανηγυρίζοντας με τον πιο εμφατικό τρόπο την όγδοη νίκη της σε 11 παιχνίδια στη φετινή Super League.

Οι Πειραιώτες βρέθηκαν δύο φορές πίσω στο σκορ στο πρώτο μέρος χάρις τα γκολ του Ζούλεβιτς, ωστόσο βρήκε τις λύσεις με τα όμορφα γκολ των Σιπιόνι και Ζότα, πηγαίνοντας ισόπαλος με 2-2 στα αποδυτήρια.

Από την άλλη, το σύνολο του Ματσάρι, ο οποίος αποβλήθηκε στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου δεν εμφανίστηκε μετά την ανάπαυλα και γνώρισε «βαριά» ήττα, την πέμπτη του στο φετινό πρωτάθλημα.

Απόλυτος πρωταγωνιστής από πλευράς Ολυμπιακού ήταν ο Λίον Μπέιλι, καθώς ο Τζαμαϊκανός στην πρώτη του πολύ καλή εμφάνιση σκόραρε δις και μοίρασε ασίστ, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη.

Η εξέλιξη του αγώνα

Με διάθεση να πιέσει ψηλά και να επιβάλει τον δικό του ρυθμό στο παιχνίδι μπήκε ο Ολυμπιακός, με την πρώτη καλή φάση να έρχεται στο 8', όταν ο Φορτούνης έπιασε ωραίο σκαστό σουτ, αναγκάζοντας τον Αθανασιάδη στην πρώτη του απόκρουση.

Στο 17' ήρθε η πρώτη προειδοποίηση από πλευράς Ηρακλή, αφού στην πρώτη φάση που βρήκε λίγα μέτρα στο γήπεδο ο «Γηραιός» απείλησε με το σουτ του Κράιντζ να καταλήγει στην αγκαλιά του Ορτέγκα. Έξι λεπτά αργότερα και κόντρα στη ροή του αγώνα, η ομάδα του Ματσάρι άνοιξε το σκορ, με τους παίκτες του Ηρακλή να φεύγουν ωραία στην αντεπίθεση και τον Ζούλεβιτς με υπέροχο τελείωμα στην αριστερή γωνία του Ορτέγκα να κάνει το 1-0.

Άμεση ήταν η απάντηση από πλευράς Ολυμπιακού, καθώς τρία λεπτά αργότερα (26') ο Σιπιόνι εξαπέλυσε έναν άπιαστο «κεραυνό» έξω από την περιοχή για το 1-1 των «ερυθρόλευκων».

Ο Ηρακλής γινόταν τρομερά απειλητικός στις αντεπιθέσεις και το απέδειξε για ακόμη μία φορά στο 37', όταν ξανά ο Ζούλεβιτς υποδέχθηκε την πάσα του Ίβι Λόπεθ και σκόραρε με παρόμοιο τρόπο, διπλασιάζοντας τα τέρματα της ομάδας του και δίνοντας εκ νέου το προβάδισμα.

Η ομάδα του Αλγουαθίλ δεν είχε πει την τελευταία της λέξη στο πρώτο μέρος και λίγο πριν την εκπνοή ισοφάρισε, χάρις την απίθανη έμπνευση και το γυριστό του Ζότα Σίλβα που έκανε το 2-2.

Με το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την ανατροπή με τον Μπέιλι να χρίζεται σκόρερ έπειτα από έξοχη ατομική ενέργεια και ωραία τελείωμα στη δεξιά γωνία του Αθανασιάδη για το 3-2.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Μπέιλι έγινε δημιουργός για το 4-2 των «ερυθρόλευκων», καθώς έπειτα από δική του σέντρα ο Μάριους έπιασε το σουτ και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ.

Στο 74' ο Ολυμπιακός κέρδισε πέναλτι σε χέρι αμυνόμενου, με τον Ζότα να αναλαμβάνει την εκτέλεση και τον Αθανασιάδη να του λέει «όχι». Έπειτα από παρέμβαση του VAR δόθηκε επανάληψη, ο Μπέιλι αυτή τη φορά πήρε την ευθύνη και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 5-2.

Το τελικό 6-2 έγραψε με κεφαλιά στο 83' ο Γκονζάλες, που μόλις ένα λεπτό πριν είχε περάσει στον αγωνιστικό χώρο.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Ολυμπιακός: Oρτέγκα, Σάλιακας, Ρέτσος, Πιρόλα, Τικνιζιάν (45' Μπρούνο), Φρόιλερ (67' Σα), Σιπιόνι, Φορτούνης (67' Ζέλσον), Μπέιλι (82' Ρόκα), Ζότα Σίλβα (82' Γκονζάλες) και Μάριους.

Ηρακλής: Αθανασιάδης, Βούρος, Πίνια, Λαουρίτσεν, Νανού, Σόρια (74' Τσάκλα), Σουρλής, Κράιντζ (65' Χρομάντα), Μπαρσενάς (6' Σίλβα), Λόπεθ (74' Νιζέτ), Ζούλεβιτς (65' Κόλιτς).