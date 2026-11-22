Το τέλος του αγώνα στο ΟΑΚΑ, βρήκε τους παίκτες του Παναθηναϊκού να πηγαίνουν ξανά στο κόσμο. Μπροστά στο πέταλο των οργανωμένων, οι ποδοσφαιριστές τραγούδησαν μαζί με τους οπαδούς το καθιερωμένο σύνθημα, όπως πάντα μετά τις νίκες της ομάδας.

Μάλιστα, αυτή τη φορά έγινε και κάτι ακόμη. Κράτησαν στα χέρια τους το πανό για τα 60 χρόνια της Θύρας 13. Με αφορμή την επέτειο από την ίδρυση της θύρας των οργανωμένων οπαδών του «τριφυλλιού».