Η 10η νίκη στο… σακούλι για τον Παναθηναϊκό. Παρά την ατυχία, την στεναχώρια και την απογοήτευση για τον σοβαρό – όπως φαίνεται – τραυματισμό του Σαντίνο Αντίνο, οι «πράσινοι» σήκωσαν κεφάλι και νίκησαν τον ΟΦΗ 2-0. Φτάνοντας τους 30 βαθμούς στο πρωτάθλημα.

Όλα αυτά, μάλιστα, τη στιγμή που οι φιλοξενούμενοι είχαν και την μεγάλη ευκαιρία να προηγηθούν στο τέλος του πρώτου μέρους. Όμως το πέναλτι του Φούντα βρήκε σε ετοιμότητα τον Πένια και ο Ισπανός κράτησε το μηδέν.

Το δεύτερο μέρος άνηκε ολοκληρωτικά στην ομάδα του Νίστρουπ. Ο Λιβάι Γκαρσία νωρίς πέτυχε το πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα, με τον εξαιρετικό Γιάγκουσιτς να «καθαρίζει» το αποτέλεσμα προς το τέλος της αναμέτρησης. Σε ένα ημίχρονο όπου οι «πράσινοι» ήταν ο εαυτός τους και δίκαια έφτασαν στην επικράτηση.

Ο ΟΦΗ είχε το χαμένο πέναλτι και ένταση στο παιχνίδι του στο πρώτο μέρος. Στο δεύτερο έμοιαζε περισσότερο κομπάρσος, καθώς οι δυνάμεις του τον είχαν αφήσει απ’ την μεγάλη προσπάθεια του πρώτου 45λεπτου.

«Μούδιασμα» για Αντίνο, χαμένο πέναλτι ο Φούντας

Η αναμέτρηση άρχισε αρκετά… μουδιασμένα. Ο τραυματισμός του Αντίνο «πάγωσε» το ΟΑΚΑ και συνολικά τον ρυθμό που πήγαινε να δημιουργηθεί. Ο Γιάγκουσιτς με δύο σουτ δοκίμασε να απειλήσει στο πρώτο τέταρτο, χωρίς να ανησυχήσει ο Λίλο.

Στο 22ο λεπτό ο Λιβάι Γκαρσία έγινε κάτοχος της μπάλας με χώρο, μπήκε στην περιοχή και από πλεονεκτική θέση σούταρε άουτ, χάνοντας σημαντική ευκαιρία.

Ο ΟΦΗ «απάντησε» στις ευκαιρίες στο 27’, με τον Φούντα να σουτάρει ωραία με φάλτσο και τον Πένια να διώχνει σε κόρνερ. Δέκα λεπτά μετά, ο Καλάμπρια από δεξιά έκανε τη σέντρα και με γυριστό ο Λιβάι Γκαρσία δεν βρήκε στόχο.

Η τεράστια ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ, ήρθε στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Ο Αϊτόρ δοκίμασε να κάνει σέντρα σουτ, η μπάλα βρήκε στο απλωμένο χέρι του Φαν Ντρόνγκελεν και αμέσως υποδείχθηκε το πέναλτι. Ο Φούντας στο 45+2’ ανέλαβε την εκτέλεση, με τον Πένια να πέφτει σωστά και να αποκρούει.

Άκουσε το… καμπανάκι

Το δεύτερο μέρος άρχισε με τον Παναθηναϊκό να θέλει να ανεβάσει… στροφές. Στο 51’ ο Γιάγκουσιτς με εξαιρετική ενέργεια σούταρε, αλλά ο Λίλο έδιωξε σε κόρνερ.

Από το κόρνερ αυτό, ο Κάνγκουα έστειλε την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι και ο Λιβάι Γκαρσία με εκπληκτικό άλμα και κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 στο 52’!

Με τη συμπλήρωση 59 λεπτών στο ματς, ο Γιάγκουσιτς ωραία βρήκε τον Λούζα, ο οποίος σούταρε άουτ από καλή θέση στα όρια της περιοχής.

Ο ΟΦΗ στο 62’ έφυγε στην κόντρα με τέσσερις εναντίον δύο. Ο Φούντας βρήκε τον Αϊτόρ που μπήκε μόνος στην περιοχή, αλλά με εκπληκτική παρέμβαση ο Φαν Ντρόνγκελεν τον σταμάτησε πριν σουτάρει.

Ο Παναθηναϊκός «απάντησε» στα τετ α τετ στο 67’. Ο Ταμπόρδα ωραία έκανε την μπαλιά στον Ντέσερς, αυτός βγήκε μόνος απέναντι στον Λίλο με την πίεση του Νικολάου, με το τελείωμα του Νιγηριανού να διώχνει σε κόρνερ ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ.

Οι «πράσινοι» απείλησαν και στο 73’. Ο Κάνγκουα από δεξιά γύρισε την μπάλα, αυτή έφτασε στον Τετέι που ήταν φάτσα με την εστία, αλλά τον μπέρδεψε μια μικρή επαφή που είχε ο Νικολάου και έχασε το κοντρόλ την κρίσιμη στιγμή.

Τρία λεπτά μετά, ο Ντέσερς πεισματικά κυνήγησε μια χαμένη φάση, έδωσε στον Τετέι κι αυτός με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα άουτ. Στο 83’ ο Τετέι έκανε εξαιρετικό σλάλομ, άφησε στον Ταμπόρδα που σούταρε, με τον Λίλο να μπλοκάρει.

Ο σαφώς ανώτερος Παναθηναϊκός του δευτέρου μέρους, βρήκε τελικά και δεύτερο γκολ στο 85’. Ο Ραστόντερ με κεφαλιά βρήκε τον Ταμπόρδα, αυτός άφησε στον Τετέι ο οποίος άνοιξε στον Γιάγκουσιτς. Ο Κροάτης έφερε την μπάλα στο αριστερό και με εκπληκτικό σουτ εντός περιοχής έκανε το 2-0!

Οι φιλοξενούμενοι δεν κατάφεραν να απειλήσουν για επιστροφή στο ματς στα λεπτά που απέμεναν. Έτσι το 2-0 «σφράγισε» τις προσπάθειες των δύο ομάδων.

Διαιτητής: Τάσος Παπαπέτρου (Αθηνών)

Κίτρινες: 62’ Γιάγκουσιτς - 34’ Νους

Αποβολές: -

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος (77’ Σαλάχ-Εντίν), Λούζα (63’ Καμαρά), Κάνγκουα, Λιβάι Γκαρσία (63’ Τεττέη), Ταμπόρδα, Αντίνο (9’ λ.τρ. Γιάγκουσιτς), Ντέσερς (77’ Ραστόντερ).

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Πούγγουρας, Σιέλης (74 Κωστούλας), Νικολάου (88’ Καραχαλιος), Ντίκμαν (74’ Χατζηγιοβάνης), Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Αθανασίου, Φούντας (88’ Θεοδοσουλάκης), Αϊτόρ (88’ Αποστολάκης), Νους.