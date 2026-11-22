Ο ΠΑΟΚ επιστρέφει στη δράση μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες και υποδέχεται την Κηφισιά στην Τούμπα, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Ο Δικέφαλος παρατάσσεται με διαφορετικό δίδυμο στην κορυφή της επίθεσης, καθώς ο Ραζβάν Λουτσέσκου επέλεξε τους Ανέστη Μύθου και Σερίφ Εντιαγέ.

Κάτω από τα δοκάρια βρίσκεται ο Αντώνης Τσιφτσής, με τους Κένι, Κόστα, Χατζηδιάκο και Γιαννούλη να αποτελούν την τετράδα της άμυνας από δεξιά προς αριστερά. Στον άξονα ξεκινούν οι Σανταμαρία και Ούγκρεσιτς, ενώ στις πλευρές βρίσκονται οι Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Ζαφείρης.

Από την πλευρά της Κηφισιάς, ο Αναγνωστόπουλος θα υπερασπιστεί την εστία, με τους Αποστολάκη, Φαν Έιμα, Ζολιμπουά και Αμπάντα στην άμυνα. Οι Γιάγκνε και Κουσουλός θα βρίσκονται στον χώρο του κέντρου, ενώ οι Μπένι, Πόμπο και Κυριόπουλος θα κινούνται πίσω από τον προωθημένο Χριστόπουλο.