Συνεχίζει την πρωτοβουλία του να τιμά ποδοσφαιριστές που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στον σύλλογο ο Παναθηναϊκός, βραβεύοντας αυτή τη φορά τους Τάσο Χατζηγιοβάνη και Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα πριν από τη σέντρα του αγώνα με τον ΟΦΗ.

Οι δύο πρώην ποδοσφαιριστές του «τριφυλλιού» τιμήθηκαν από τον Τάκη Φύσσα για την προσφορά τους στην ομάδα, γνωρίζοντας παράλληλα το θερμό χειροκρότημα των φίλων του Παναθηναϊκού που βρέθηκαν στο γήπεδο.

Ο Αϊτόρ κατέγραψε 95 συμμετοχές με τη φανέλα των «πρασίνων», σημειώνοντας 24 γκολ και μοιράζοντας 15 ασίστ, ενώ πανηγύρισε την κατάκτηση δύο Κυπέλλων Ελλάδας.

Από την άλλη, ο Χατζηγιοβάνης, ο οποίος προέρχεται από τις ακαδημίες του συλλόγου, μέτρησε 167 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα, με απολογισμό 17 γκολ και 18 ασίστ, κατακτώντας ένα Κύπελλο Ελλάδας.

Υπενθυμίζεται πως στην ίδια πρωτοβουλία ο Παναθηναϊκός είχε τιμήσει τους Γιάννη Κώτσιρα και Δημήτρη Κουρμπέλη πριν από την αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR.