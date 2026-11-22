Εντυπωσιακή ήταν η εμφάνιση του Κωνσταντή Τζολάκη στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στην Μπράιτον, καθώς ο Έλληνας τερματοφύλακας κράτησε ανέπαφη την εστία του στα πρώτα 45 λεπτά, παρά την έντονη πίεση των «Γλάρων».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Opta, η Μπράιτον κατέγραψε 1,75 expected goals (xG) στο πρώτο μέρος, χωρίς να καταφέρει να σκοράρει. Πρόκειται για την υψηλότερη επίδοση ομάδας στην Premier League τη φετινή σεζόν σε ένα ημίχρονο χωρίς να βρει δίχτυα.

Μάλιστα, οι «γλάροι» επιχείρησαν συνολικά 10 τελικές προσπάθειες στο πρώτο μέρος, όμως βρήκαν απέναντί τους έναν εξαιρετικό Τζολάκη, ο οποίος κράτησε όρθια την ομάδα του με 5 επεμβάσεις.