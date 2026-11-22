O Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον ΟΦΗ για την 11η αγωνιστική της Super League. Ο Τζέικομπ Νίστρουπ επέλεξε την ενδεκάδα της αναμέτρησης, έχοντας τον Κάνγκουα με φανέλα βασικού. Πλάι στον Λούζα στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Παράλληλα, στην επίθεση θα αγωνιστούν οι δύο παίκτες που δεν έλειπαν λόγω Εθνικών (Ντέσερς-Λιβάι Γκαρσία).

Κάτω απ’ τα δοκάρια ο Πένια. Στην άμυνα Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος. Κάνγκουα και Λούζα στη μεσαία γραμμή, με τους Ταμπόρδα και Αντίνο στα άκρα. Λιβάι Γκαρσία και Ντέσερς στην επίθεση των «πράσινων».

Η ανακοίνωση της ενδεκάδας έγινε με ξεχωριστό τρόπο, καθώς αντί για τις φωτογραφίες των παικτών υπήρχαν σκύλοι. Στο πλαίσιο της δράσης για την υιοθεσία αδέσποτων.