Η ΑΕΚ δεν έχει χρόνο για να σταθεί περισσότερο ούτε στη νίκη επί της Καλαμάτας ούτε σε όσα συνέβησαν στη Νίκαια, καθώς μπροστά της βρίσκεται η απαιτητική εκτός έδρας αναμέτρηση με την Κόμο, για τη League Phase του Champions League.

Ο Μάρκο Νίκολιτς καλείται να διαχειριστεί τις απουσίες που έχουν ήδη διαμορφωθεί, καθώς ο Κοϊτά είναι τιμωρημένος, ο Ζούμπκοφ παραμένει τραυματίας, ενώ στο απουσιολόγιο προστέθηκε κι ο Αριάγκα.

H τελευταία προπόνηση πριν την αναζώρηση για Ιταλία, ωστόσο, έφερε δύο θετικές εξελίξεις για τον Σέρβο τεχνικό. Οι Κάιρινεν και Λυκογιάννης επέστρεψαν σε κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων, εξέλιξη που τους επιτρέπει να ταξιδέψουν κανονικά με την αποστολή της ΑΕΚ και να τεθούν στη διάθεση του Νίκολιτς για το παιχνίδι της Τρίτης (24/11).

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η επιστροφή του Φινλανδού μέσου, καθώς μετά την απώλεια του Αριάγκα, η παρουσία του προσφέρει ξανά στον προπονητή της Ένωσης μία επιπλέον επιλογή για τη μεσαία γραμμή. Παράλληλα, διαθέσιμος θα είναι κι ο Μαρίν, ο οποίος απουσίασε από το παιχνίδι με την Καλαμάτα λόγω τιμωρίας.

Όσον αφορά στον Κέρβιν Αριάγκα, όπως αναμενόταν, πέρασε το πρωί της Κυριακής (22/11) την πόρτα του χειρουργείου κι έκανε με απόλυτη επιτυχία την επέμβαση, μετά το κάταγμα κλείδας που υπέστη στο παιχνίδι με την Καλαμάτα. Ο χρόνος απουσίας του υπολογίζεται στους δύο μήνες.